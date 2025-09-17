IR A
Fueron dobles en el tenis pero todos creían que había una relación amorosa: de quiénes se trata

Aunque muchos se enfocan en los rumores románticos, la historia de estas parejas refleja principalmente la importancia del compañerismo y la dedicación al deporte.

¿Será real este romance entre Alcaraz y una jugadora de tenis?

En el mundo del tenis profesional, las parejas en la cancha muchas veces llaman la atención tanto por su coordinación como por la química que muestran durante los partidos. Sin embargo, esta proximidad deportiva a veces genera especulaciones que van más allá de lo estrictamente deportivo, alimentando rumores sobre supuestas relaciones personales.

Los dobles suelen trabajar juntos durante largas horas de entrenamiento, torneos y viajes, lo que fortalece la confianza y la comunicación entre ambos jugadores. Este tipo de interacción intensa, sumada a la visibilidad que ofrece el circuito profesional, hace que la opinión pública y los medios de comunicación interpreten cada gesto o saludo de manera exagerada.

Cómo fueron los rumores de pareja entre Carlos Alcaraz y Emma Raducanu

Alcaraz y Raducanu

Los tenistas Carlos Alcaraz y Emma Raducanu, la pareja más esperada en los dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos, tuvieron una participación breve al ser eliminados en la primera ronda, en medio de crecientes rumores sobre un posible romance.

El español, que llegó recientemente a Nueva York tras conquistar el Masters 1000 de Cincinnati, y la británica perdieron frente al inglés Jack Draper y la estadounidense Jessica Pegula por 4-2 en ambos sets.

La expectación en el mundo del tenis fue máxima por ver su debut conjunto. Antes de formar pareja para el torneo, ambos, excampeones del US Open (Alcaraz en 2022 y Raducanu en 2021), ya estaban rodeados de especulaciones sobre una relación sentimental, que Raducanu desmintió en junio, aclarando que solo son buenos amigos, aunque reconoció que comparten una "conexión genuina" en la cancha.

La dupla volverá a verse en acción el próximo domingo, cuando compitan en el torneo individual del último Grand Slam del año.

