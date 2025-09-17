Fueron dobles en el tenis pero todos creían que había una relación amorosa: de quiénes se trata Aunque muchos se enfocan en los rumores románticos, la historia de estas parejas refleja principalmente la importancia del compañerismo y la dedicación al deporte.







¿Será real este romance entre Alcaraz y una jugadora de tenis? ATP World Tour

En el mundo del tenis profesional, las parejas en la cancha muchas veces llaman la atención tanto por su coordinación como por la química que muestran durante los partidos. Sin embargo, esta proximidad deportiva a veces genera especulaciones que van más allá de lo estrictamente deportivo, alimentando rumores sobre supuestas relaciones personales.

Los dobles suelen trabajar juntos durante largas horas de entrenamiento, torneos y viajes, lo que fortalece la confianza y la comunicación entre ambos jugadores. Este tipo de interacción intensa, sumada a la visibilidad que ofrece el circuito profesional, hace que la opinión pública y los medios de comunicación interpreten cada gesto o saludo de manera exagerada.

Cómo fueron los rumores de pareja entre Carlos Alcaraz y Emma Raducanu Alcaraz y Raducanu

Los tenistas Carlos Alcaraz y Emma Raducanu, la pareja más esperada en los dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos, tuvieron una participación breve al ser eliminados en la primera ronda, en medio de crecientes rumores sobre un posible romance.

El español, que llegó recientemente a Nueva York tras conquistar el Masters 1000 de Cincinnati, y la británica perdieron frente al inglés Jack Draper y la estadounidense Jessica Pegula por 4-2 en ambos sets.