Qué famosa conductora se fue del país tras separarse de su pareja: el fuerte mensaje La modelo publicó una historia en Instagram en la que confirmó que está acompañada de sus dos hijas. "Primero de muchos", escribió.







Chechu Bonelli se fue del país con sus hijas.

La separación de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich sorprendió al mundo del espectáculo, pero luego de la noticia, la conductora publicó una historia en su cuenta de Instagram donde confirmó que decidió irse del país y se llevó a sus dos hijas.

Si bien ambos aclararon que no hay terceros en discordia, la relación no habría terminado en buenos términos, ya que el exjugador de Racing indicó: "Estoy viviendo algo muy privado, no me interesa hacerlo público. Solo pido un poco de cuidado por las nenas. Yo estoy volviendo a ser yo, recuperando mi esencia”.

Chechu Redes sociales La decisión de la conductora fue tomarse vacaciones e irse del país con sus dos hijas y escribió: “Primero de 3. Primero de muchos. Las amo”. Todas están sonriendo y de muy buen humor. Ante esta situación, la conductora de Pasó en América, Sabrina Rojas, le dedicó unas sentidas palabras.

“Le quiero decir a Chechu Bonelli que un día levantás la cabeza y sos feliz. Si hubiese sabido que iba a ser tan feliz, me hubiese separado antes. Fui feliz en el matrimonio, pero mi vida ahora está en armonía. Todo se sana”, expresó su colega.