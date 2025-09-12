IR A
IR A

Qué famosa conductora se fue del país tras separarse de su pareja: el fuerte mensaje

La modelo publicó una historia en Instagram en la que confirmó que está acompañada de sus dos hijas. "Primero de muchos", escribió.

Chechu Bonelli se fue del país con sus hijas.

Chechu Bonelli se fue del país con sus hijas.

La separación de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich sorprendió al mundo del espectáculo, pero luego de la noticia, la conductora publicó una historia en su cuenta de Instagram donde confirmó que decidió irse del país y se llevó a sus dos hijas.

Si bien ambos aclararon que no hay terceros en discordia, la relación no habría terminado en buenos términos, ya que el exjugador de Racing indicó: "Estoy viviendo algo muy privado, no me interesa hacerlo público. Solo pido un poco de cuidado por las nenas. Yo estoy volviendo a ser yo, recuperando mi esencia”.

Chechu

La decisión de la conductora fue tomarse vacaciones e irse del país con sus dos hijas y escribió: “Primero de 3. Primero de muchos. Las amo”. Todas están sonriendo y de muy buen humor. Ante esta situación, la conductora de Pasó en América, Sabrina Rojas, le dedicó unas sentidas palabras.

“Le quiero decir a Chechu Bonelli que un día levantás la cabeza y sos feliz. Si hubiese sabido que iba a ser tan feliz, me hubiese separado antes. Fui feliz en el matrimonio, pero mi vida ahora está en armonía. Todo se sana”, expresó su colega.

TEMAS RELACIONADOS

últimas noticias

Miles de fanáticos visitarán el lugar.

Cosquín Rock 2026: confirmaron el cronograma de cada jornada

Hace 22 minutos
Chechu Bonelli se fue del país con sus hijas.

Qué famosa conductora se fue del país tras separarse de su pareja: el fuerte mensaje

Hace 27 minutos
Cómo preparar unos ricos chipá caseros.

Sin horno ni sartén: la receta deliciosa para comer unos ricos chipá

Hace 32 minutos
La presencia de estas flores no solo añade belleza al paisaje, sino que también refuerza la conexión entre la naturaleza y las tradiciones del país. 

Qué flores son las más representativas de Argentina según la inteligencia artificial

Hace 34 minutos
play

Coimas en ANDIS: bloquearon las cajas de seguridad de los Kovalivker

Hace 38 minutos