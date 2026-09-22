22 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

AFA oficializó la Recopa de Campeones: cómo será el nuevo torneo y cuántos títulos se jugarán en 2027

La entidad madre del fútbol argentino aprobó un nuevo certamen en formato triangular que enfrentará a los ganadores de tres copas locales, elevando a ocho la cantidad de estrellas oficiales por temporada.

Por
Chiqui Tapia volvió a sumar una copa al fútbol argentino.

Chiqui Tapia volvió a sumar una copa al fútbol argentino.

Instagram: /chiquitapia

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó la creación de la Recopa de Campeones, un nuevo certamen oficial que comenzará a disputarse a partir de la temporada 2027. La resolución fue aprobada durante la reunión del Comité Ejecutivo celebrada este martes en el predio Lionel Messi de Ezeiza, bajo la conducción de Claudio Tapia. Esta nueva competencia se suma al calendario de la Liga Profesional con el objetivo de incorporar más instancias definitorias al fútbol local.

La propuesta es hasta la Copa América 2028 y una extensión por otros 2 años con el objetivo de llegar al Mundial 2030.
Te puede interesar:

La continuidad de Scaloni en la Selección: revelan avances en la negociación con la AFA

El formato de la Recopa de Campeones consistirá en un triangular disputado entre los ganadores de tres torneos existentes: la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional. En caso de empate tras los 90 minutos, los encuentros se definirán por penales, otorgando dos puntos al ganador de la tanda y un punto al perdedor. Asimismo, el reglamento contempla criterios específicos de clasificación secundaria y desempate por fair play si un equipo repite título en más de una competencia.

El escueto anuncio de AFA en su sitio web oficial.

El escueto anuncio de AFA en su sitio web oficial.

Con la incorporación de este nuevo trofeo, el fútbol argentino otorgará un total de ocho títulos oficiales por temporada a partir de 2027. El esquema completo de competencias estará compuesto por el Torneo Apertura, el Torneo Clausura, la Tabla Anual, la Copa Argentina, el Trofeo de Campeones, la Supercopa Argentina, la Supercopa Internacional y la Recopa de Campeones.

Además del anuncio de la nueva copa, la conducción de la AFA resolvió cambios reglamentarios en los playoffs. Se aprobó que las semifinales y finales se disputen en estadios neutrales, buscando promover la presencia de ambas parcialidades y ampliar el alcance federal de las instancias decisivas. Del mismo modo, se ratificó que se mantendrá el tiempo suplementario (alargue) en caso de empate a partir de los octavos de final antes de definir las series desde los doce pasos.

Los ocho títulos en juego para la temporada 2027 del fútbol argentino

  • Torneo Apertura
  • Torneo Clausura
  • Tabla Anual
  • Copa Argentina
  • Trofeo de Campeones: campeón Torneo Apertura vs. campeón Torneo Clausura
  • Supercopa Argentina: campeón Trofeo de Campeones vs. campeón Copa Argentina
  • Supercopa Internacional: campeón Tabla Anual vs. campeón Trofeo de Campeones
  • Recopa de Campeones: campeones de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional
El último polémico torneo que sumó AFA: el campeón de la Tabla Anual.

El último polémico torneo que sumó AFA: el campeón de la Tabla Anual.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La AFA rechazó el reclamo de Vélez.

Copa Argentina: la AFA rechazó el reclamo de Vélez y ratificó el partido entre Boca y Racing

Boca le ganó 2-0 a San Lorenzo.

Se viene otro clásico: cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo contra San Lorenzo

Boca derrotó 2-0 a San Lorenzo.
play

Boca jugó bien y logró un triunfo clave en el Nuevo Gasómetro: le ganó 2-0 a San Lorenzo bajo un diluvio

Almada sufrió un desgarró y estará 21 días afuera de las canchas. 

Se confirmó la grave lesión de Thiago Almada en River: cuántos días estará fuera de las canchas

En el último choque, Boca y San Lorenzo empataron 1 a 1 por la fecha 10 del Torneo Apertura, en La Bombonera. 

Boca y San Lorenzo chocan en un clásico clave en el Torneo Clausura

Leo Ponzio perdió su invicto tras tres victorias al hilo en River.
play

Ponzio, tras la caída de River: "El parate es lo que más duele, porque tenés que masticar 21 días la derrota"

Rating Cero

Denisse González causó preocupación.
play

El calvario de Denisse González: reveló que recibe amenazas y expuso un estremecedor mensaje

Fueron la pareja más polémica entre 1999 y 2008. 

Fue una de las pareja más mediáticas de la farándula y ahora ella ni lo registra: "Perdón, no lo reconocí"

Vero Lozano instó al acosador de Evangelina Anderson a dejar de perseguirla. 

Vero Lozano enfrentó al acosador de Evangelina Anderson: "Nunca más te acerques, nunca más escribas"

Ailén Cova y Alexis Mac Allister.

Ailén Cova mostró uno de sus momentos más íntimos con Alexis Mac Allister: "A horas del.."

Homero Pettinato y Hernán Bloquero. Imagen optimizada por IA. 

Habló el hombre denunciado por Homero Pettinato: "Hubiera sido peor si llegaba a pegarle"

Mirtha Legrand permanece internada.

Ángel de Brito preocupó a todos por la salud de Mirtha Legrand: "Es un estado dificilísimo"

últimas noticias

play
Cristian Pity Álvarez afronta un juicio por homicidio.

Piden evaluar de urgencia a Pity Álvarez tras el choque en la estación de servicio: "No puede permanecer solo"

Hace 12 minutos
La casa en la que hallaron los cuerpos de la pareja en Pergamino.

Pergamino: encontraron muerta a una pareja e investigan si se trató de un femicidio seguido de suicidio

Hace 34 minutos
Chiqui Tapia volvió a sumar una copa al fútbol argentino.

AFA oficializó la Recopa de Campeones: cómo será el nuevo torneo y cuántos títulos se jugarán en 2027

Hace 42 minutos
play
Denisse González causó preocupación.

El calvario de Denisse González: reveló que recibe amenazas y expuso un estremecedor mensaje

Hace 45 minutos
Fueron la pareja más polémica entre 1999 y 2008. 

Fue una de las pareja más mediáticas de la farándula y ahora ella ni lo registra: "Perdón, no lo reconocí"

Hace 46 minutos