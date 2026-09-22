AFA oficializó la Recopa de Campeones: cómo será el nuevo torneo y cuántos títulos se jugarán en 2027 La entidad madre del fútbol argentino aprobó un nuevo certamen en formato triangular que enfrentará a los ganadores de tres copas locales, elevando a ocho la cantidad de estrellas oficiales por temporada. Por Agregar C5N en









Chiqui Tapia volvió a sumar una copa al fútbol argentino. Instagram: /chiquitapia

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó la creación de la Recopa de Campeones, un nuevo certamen oficial que comenzará a disputarse a partir de la temporada 2027. La resolución fue aprobada durante la reunión del Comité Ejecutivo celebrada este martes en el predio Lionel Messi de Ezeiza, bajo la conducción de Claudio Tapia. Esta nueva competencia se suma al calendario de la Liga Profesional con el objetivo de incorporar más instancias definitorias al fútbol local.

El formato de la Recopa de Campeones consistirá en un triangular disputado entre los ganadores de tres torneos existentes: la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional. En caso de empate tras los 90 minutos, los encuentros se definirán por penales, otorgando dos puntos al ganador de la tanda y un punto al perdedor. Asimismo, el reglamento contempla criterios específicos de clasificación secundaria y desempate por fair play si un equipo repite título en más de una competencia.

El escueto anuncio de AFA en su sitio web oficial. Con la incorporación de este nuevo trofeo, el fútbol argentino otorgará un total de ocho títulos oficiales por temporada a partir de 2027. El esquema completo de competencias estará compuesto por el Torneo Apertura, el Torneo Clausura, la Tabla Anual, la Copa Argentina, el Trofeo de Campeones, la Supercopa Argentina, la Supercopa Internacional y la Recopa de Campeones.

Además del anuncio de la nueva copa, la conducción de la AFA resolvió cambios reglamentarios en los playoffs. Se aprobó que las semifinales y finales se disputen en estadios neutrales, buscando promover la presencia de ambas parcialidades y ampliar el alcance federal de las instancias decisivas. Del mismo modo, se ratificó que se mantendrá el tiempo suplementario (alargue) en caso de empate a partir de los octavos de final antes de definir las series desde los doce pasos.