Fue figura de Baywatch y ahora ganó u$s300 mil en OnlyFans en solo tres meses

La protagonista sorprendió con sus ingresos millonarios en una plataforma de contenido exclusivo.

Erika Eleniak , la actriz estadounidense que alcanzó la fama mundial con Baywatch , sorprendió con su nueva faceta profesional. A los 57 años, la recordada intérprete de Shauni McClain habría ganado cerca de 300 mil dólares en OnlyFans durante sus primeros tres meses en la plataforma.

Según informó TMZ, la exestrella de televisión abrió su cuenta en agosto y comenzó a generar alrededor de 10 mil dólares semanales , una cifra que aumentó considerablemente con el crecimiento de sus suscriptores.

El éxito económico de Erika Eleniak en OnlyFans podría llevarla a recaudar aproximadamente un millón de dólares durante su primer año . Sin embargo, se trata de una proyección basada en fuentes cercanas a la actriz y no de ingresos confirmados oficialmente.

La protagonista de Baywatch encontró una nueva manera de conectarse con sus seguidores mediante f otografías exclusivas, videos personales, imágenes en la playa y contenido de su vida cotidiana , además de publicaciones que responden a pedidos particulares de sus suscriptores.

Sobre esta nueva etapa, Eleniak expresó: “Prácticamente crecí en la playa con un traje de baño rojo, así que siento que esto cierra un ciclo, solo que ahora yo tomo las decisiones” , una declaración que refleja su búsqueda de independencia profesional.

Erika Eleniak en Baywatch.

El presente de Erika Eleniak

Actualmente, Erika Eleniak disfruta de su regreso a la exposición mediática, más de tres décadas después de interpretar a Shauni McClain en Baywatch entre 1989 y 1992, cuando compartió elenco con David Hasselhoff en una de las series más populares de la televisión internacional.

En declaraciones difundidas por Fox News, la actriz reconoció que inicialmente tenía dudas sobre la plataforma: “Cuando pensé por primera vez en unirme a OnlyFans, sinceramente creía que lo iba a odiar”. Sin embargo, aseguró que terminó disfrutando la experiencia.

La artista también destacó el impacto emocional de esta nueva actividad: “Por primera vez en mi vida, me siento de verdad querida, valorada y empoderada como nunca antes”, manifestó al explicar cómo recuperó el contacto con seguidores que acompañaron su carrera desde los años ochenta.

Respecto de su imagen personal, Eleniak aseguró: “Tengo 57 años. Me siento cómoda con mi cuerpo y conmigo misma. Me encanta cómo estoy ahora mismo”. Su presente contrasta con las inseguridades que, según contó, experimentaba durante las grabaciones de Baywatch.

Además de su éxito en OnlyFans, la actriz prepara su regreso al universo de Baywatch mediante una participación especial en la nueva versión de la serie de Fox, cuyo estreno está previsto para enero de 2027, consolidando así una nueva etapa de su trayectoria artística.