6 de noviembre de 2026 Inicio
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Leandro Santoro culpó a los libertarios por los ataques a las trabajadoras trans en Palermo

En un encendido discurso en la Legislatura porteña, cuestionó con dureza el incremento de la violencia contra la comunidad LGBT+ y vinculó el episodio con el avance de discursos de odio legitimados desde las más altas esferas del poder político.

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Leandro Santoro responsabilizó a Milei y al Gobierno por los discursos de odio.

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El presidente Javier Milei.
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Santoro abrió su exposición con un reconocimiento a Emma Ferrario por su testimonio sobre lo difícil que es crecer "en una sociedad que estigmatiza, que castiga, que permanentemente agrede". Pidió que lo escuchen quienes creen que estos son "debates woke".

"En estos días se pasaron varias líneas rojas", afirmó. Calificó el ataque como una "cacería humana" y sostuvo que ocurrió porque "anteriormente se cruzaron otras". Pidió repudiar también "lo que dio origen, lo que movilizó a esos chicos a que piensen que era legítimo, válido y entretenido para comunicar en redes".

En otro tramo de su exposición, Santoro cuestionó la declaración del Presidente de que una persona transexual es un hombre que se disfraza de mujer, y la idea de que ser gay equivale a ser pedófilo. Preguntó: "¿Ustedes se piensan que esto es gratis, que de verdad se puede decir esto y no va a tener consecuencias sociales?".

Santoro atribuyó la violencia a un clima de época

El legislador describió una cultura que premia la agresión verbal. "¿Por qué se puso de moda ser mala persona? Parece que si uno dice barbaridades es valiente", planteó. Sobre quienes dicen lo que "todos pensamos", respondió que lo que expresan son "los prejuicios que anidan en una sociedad reaccionaria".

Para Santoro, la valentía es la de las mujeres trans que fueron ese día a la Legislatura. Dijo que tuvieron miedo de contar que fueron abusadas por la policía y agredidas por clientes y por los jóvenes de Palermo. Agregó que "viven una vida de mierda porque les cuesta alquilar, estudiar y desarrollar una vida como la de cualquiera de nosotros".

Comparó el ataque con otros hechos de violencia en la Ciudad. Recordó que en octubre de este año le quemaron las pertenencias a una persona en situación de calle y dijo: "Es la misma crueldad, es el mismo machismo, es la misma idea de que la violencia es una forma legítima de vincularnos".

Leandro Santoro: "Desde el rencor, el resentimiento, el odio, la humillación y la discriminación no se puede construir un país más justo"

Santoro sostuvo que la desigualdad económica agrava la discriminación. "No es lo mismo ser una persona gay con dinero que ser una persona gay pobre. Una persona pobre trans no tiene ninguna oportunidad de ser libre, ninguna", dijo. Afirmó que el Estado no debe limitarse a abstenerse de intervenir, sino actuar para que quien es discriminado tenga la misma libertad que el resto.

En su cierre, pidió a la presidenta del cuerpo que la Legislatura no se limite a repudiar lo ocurrido el sábado en el Rosedal. "Animémonos también a repudiar la manera en que los argentinos y las argentinas nos estamos tratando", planteó.

Concluyó: "Desde el rencor, el resentimiento, el odio, la humillación y la discriminación no se puede construir un país más justo". Llamó además a acompañar la causa y a movilizarse el próximo sábado.

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