6 de noviembre de 2026 Inicio
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Javier Milei retoma su agenda local en un evento de la Sociedad Rural, tras su particular participación en la Cumbre Iberoamericana

El Presidente regresará este viernes a la actividad local con una visita a la Sociedad Rural, luego de su paso por España y en medio del impacto de la derrota de Donald Trump y los republicanos en las elecciones legislativas de Estados Unidos.

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El presidente Javier Milei.

El presidente Javier Milei.

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Una vez finalizado un nuevo viaje a España, donde participó de forma intermitente de la XXX Cumbre Iberoamericana, el presidente Javier Milei emprendió el regreso a la Argentina este jueves a las 17, hora argentina, a bordo del vuelo ARG-01.

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El arribo al país está programado para este viernes 6 de noviembre a las 7.30 de la mañana. El Presidente retomará sus actividades oficiales en territorio argentino a las 12.30, horario en el que tiene previsto participar de la reunión de fin de año de directores y delegados de la Sociedad Rural Argentina, que se realizará en el predio ferial de Palermo.

El evento implicará el regreso a su agenda en el país, tras un nuevo y polémico paso por España, donde el mandatario decidió no asistir a la ceremonia inaugural de la cumbre, realizada en el Teatro Real de Madrid, ni a la recepción y cena oficial ofrecidas por los reyes Felipe VI y Letizia en el Palacio Real.

La ausencia en esas actividades tuvieron como objetivo evitar un posible encuentro con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con quien Milei mantiene un prolongado enfrentamiento político y diplomático. En sus últimas intervenciones públicas, el mandatario argentino había vuelto a dirigir duras acusaciones contra su par español, a quien calificó de "corrupto", "delincuente" e "impresentable dictador".

La reunión en el predio de Palermo será también será su reaparición tras la fortísima derrota del Partido Republicano y Donald Trump en las elecciones de medio término en Estados Unidos. que tenían una relevancia estratégica para el apoyo del Tesoro al gobierno argentino.

Un viaje para mostrarse con referentes de la derecha y la ultraderecha

Los momentos más destacados del paso de Milei por Madrid tuvieron que ver con las reuniones que mantuvo con dos referentes de la derecha española. Uno de ellos fue con Santiago Abascal, líder de Vox, la formación de ultraderecha con la que el Presidente argentino mantiene afinidad ideológica. El encuentro tuvo lugar durante la noche del miércoles, a partir de las 22.30, hora local, y permitió concretar una reunión que no había podido realizarse durante el anterior viaje de Milei a España, entre el 19 y el 21 de octubre.

El Presidente también volvió a reunirse con Isabel Díaz Ayuso, titular de la Comunidad de Madrid, con quien había mantenido un encuentro apenas dos semanas antes. La dirigente del Partido Popular es una de las principales figuras de ese espacio político que mantiene una relación pública cercana con el mandatario argentino, en un contexto en el que otros referentes de la formación optan por mantener distancia.

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