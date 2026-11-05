Se conoció la causa de muerte de Jesús de Miguel: qué reveló la autopsia El informe preliminar sobre el deceso del delantero de 30 años del Tenerife fue entregado a la Justicia tras el fatal choque con el arquero Jesús Owono. La Policía analiza el impacto y la atención médica recibida. Por Agregar C5N en









Jugadores del CD Tenerife y del FC Andorra rodean al jugador Jesús de Miguel. Agencia EFE

El informe preliminar de la autopsia realizada al futbolista Jesús de Miguel determinó que el delantero del CD Tenerife falleció a causa de un "traumatismo torácico de carácter accidental". El trágico episodio ocurrió durante los minutos de descuento del encuentro entre el Tenerife y el FC Andorra por la Segunda División de España, cuando De Miguel intentó disputar una pelota en la mitad de la cancha y recibió un fuerte rodillazo en el pecho por parte del arquero Jesús Owono. Tras la jugada -por la cual el portero rival fue expulsado por uso de fuerza excesiva-, el atacante sufrió un paro cardiorrespiratorio en pleno campo de juego, desvaneciéndose a los pocos segundos del choque.

| Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas.



Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto



Tenerife - Andorra pic.twitter.com/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026 El examen forense, elaborado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife, fue entregado a la jueza Eva Esther Juárez Fernández, quien encabeza la causa judicial tras la muerte del jugador de 30 años en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Aunque los patólogos forenses señalaron el traumatismo torácico como la causa principal y compatible con el fallecimiento, el dictamen médico aún no es definitivo y permanece bajo reserva judicial. En las próximas semanas se sumarán a la causa los resultados de los análisis toxicológicos, así como los informes de la tomografía computarizada (TAC) y las pericias médicas practicadas durante su internación en la Unidad de Cuidados Intensivos.

El jugador Jesús de Miguel instantes después de su choque con Jesus Owono durante el partido entre el CD Tenerife y el FC Andorra. REUTERS/Stringer En paralelo, la causa iniciada de oficio quedó a cargo del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, con el fin de reconstruir la dinámica del impacto y determinar si existen responsabilidades penales. Los investigadores no solo analizan el choque futbolístico dentro del terreno de juego, sino que también examinan en detalle la asistencia médica prestada sobre el césped y el posterior traslado del deportista en ambulancia hacia el centro de salud.

La conmoción en el mundo del deporte derivó en una emotiva despedida en Navahermosa, Toledo, donde se realizó el funeral del futbolista ante la presencia de sus seres queridos y personalidades como Florentino Pérez y el entrenador Luis de la Fuente. En tanto, la familia del delantero emitió un comunicado solicitando privacidad para sobrellevar el duelo, mientras que el arquero Jesús Owono expresó públicamente el profundo dolor que atraviesa tras la fatídica jugada.