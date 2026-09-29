Flor de la V respondió los comentarios transfóbicos: "La libertad de expresión no es una licencia para discriminar"

La conductora habló en Argenzuela sobre los dichos del periodista Daniel Avellaneda, cuestionó que el debate terminara centrado en su identidad, defendió los derechos de las personas trans y criticó la falta de empatía del Gobierno con los sectores más vulnerables.

Flor de la V se refirió a la polémica que protagonizó con Daniel Avellaneda y los dichos discriminatorios del periodista, quien la trató de "señor" y se negó a pedir disculpas. En diálogo con Jorge Rial en Argenzuela, por la pantalla de C5N, la conductora fue tajante y aseguró que "la libertad de expresión no debe ser una licencia para discriminar".

El conflicto surgió a partir de declaraciones del comunicador que generaron cuestionamientos por sus expresiones sobre las personas trans y derivaron en un debate público. En ese sentido, la conductora señaló que la discusión terminó desplazándose hacia su identidad en lugar de concentrarse en el contenido de las palabras de Avellaneda.

"Este es un gobierno inhumano", expresó Flor de la V, quien vinculó su posición con una mirada más amplia sobre el acceso a derechos y las desigualdades existentes. "Estos comentarios son para distraer. Es más de lo que hicieron ellos desde que han asumido en el Gobierno, que es cambiar de foco lo importante", aseguró.

La actriz advirtió sobre la falta de empatía frente a las dificultades que atraviesan no solo el colectivo trans, sino distintos sectores de la sociedad. En ese marco, mencionó situaciones relacionadas con jubilados, personas con discapacidad y trabajadores, además de advertir sobre el impacto que tienen determinados discursos en quienes históricamente enfrentaron mayores dificultades.

"La libertad de expresión no debe ser una licencia para discriminar y acá se está haciendo eso", denunció la conductora. "La Ley de Identidad de Género lo que protege es la identidad de las personas trans y acá no se está haciendo. Se nos está violentando y lo hacen porque no hay consecuencias", subrayó.

Flor de la V, sobre la desigualdad de oportunidades: "La personas trans tienen un promedio de vida de 40 años"

La conductora sostuvo además que ella es una privilegiada, pero que las personas trans "tienen un promedio de vida de 40 años" y recordó la importancia de las políticas vinculadas con la inclusión laboral y el acceso efectivo a derechos para achicar esas diferencias.

Florencia de la V.

En ese sentido, hizo una salvedad sobre la Ley de Identidad de Género y las dificultades que persisten para garantizar una igualdad real. Flor de la V planteó que el reconocimiento legal de una identidad no elimina por sí mismo las desigualdades sociales, laborales y económicas que afectan a parte de la población trans, por eso la importancia del "trato digno" que exige la ley.