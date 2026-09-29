29 de septiembre de 2026 Inicio
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El flamante secretario de Discapacidad tuvo un accidente en moto y está internado con fracturas

Pablo Di Liscia se encuentra en el Hospital Pirovano de la Ciudad de Buenos Aires con fracturas en varias costillas, la clavícula y el omóplato, pero está fuera de peligro. Había asumido el cargo este lunes.

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Pablo Di Liscia sucedió a Alejandro Vilches en la Secretaría de Discapacidad cuando dejó de depender de ANDIS y pasó a la órbita del Ministerio de Salud.

Pablo Di Liscia sucedió a Alejandro Vilches en la Secretaría de Discapacidad cuando dejó de depender de ANDIS y pasó a la órbita del Ministerio de Salud.

El secretario de Discapacidad, Pablo Di Liscia, tuvo un accidente en moto y está internado en el Hospital Pirovano de la Ciudad de Buenos Aires con fracturas en varias costillas, la clavícula y el omóplato, pero está fuera de peligro, según pudo saber C5N. El funcionario había asumido el cargo este lunes.

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Di Liscia se encuentra bajo observación médica y el personal sigue evaluando su evolución. Como llevaba casco en el momento del accidente, se evitaron consecuencias más graves.

Pablo Di Liscia es el nuevo funcionario.

Pablo Di Liscia es el nuevo funcionario.

Se desconoce cuánto tiempo permanecerá internado y, al cierre de esta nota, el Gobierno no definió quién lo reemplazará mientras se recupera del accidente. Di Liscia había sucedido a Alejandro Vilches en la Secretaría de Discapacidad cuando dejó de depender de Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y pasó a la órbita del Ministerio de Salud.

El funcionario presidió el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires entre 2017 y 2019, durante la gestión de María Eugenia Vidal. Antes ocupó cargos en el Gobierno porteño en las áreas de control de gestión e higiene urbana.

Diego Spagnuolo admitió que la voz de los mensajes filtrados es suya: "El de los audios soy yo"

El exidrector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, investigado por corrupción, admitió que la voz que se escucha en los audios filtrados donde se hablaba de coimas en el Gobierno es suya. El dato se desprende de una causa paralela que investiga si el exfuncionario sufrió espionaje ilegal, según explicó Ariel Zak en Minuto Uno por C5N.

"Del contenido de aquellos audios surge que la voz del interlocutor pareciera ser la del suscripto; luciendo evidente que soy el sujeto que habría sido víctima de la maniobra de espionaje aquí investigada", reconoció Spagnuolo en el expediente de esta segunda pausa para lograr que la Justicia lo admita como querellante.

Diego Spagnuolo, ex director de ANDIS.

Diego Spagnuolo, ex director de ANDIS.

La Cámara Federal había confirmado este miércoles la decisión que le impidió constituirse como querellante en la causa que investiga el origen y la posible obtención ilegal de los audios filtrados. Los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah habían considerado que todavía faltaba establecer si la voz que aparece en los audios es efectivamente la de Spagnuolo.

Zak destacó que la confesión del exfuncionario "ocurre mientras intentaba voltear los audios en el otro expediente". Es decir, en la causa principal Spagnuolo intentaba negar el contenido de los audios que dispararon una de las mayores crisis del Gobierno.

"En el peritaje dijeron que había sido editado, que había sido manipulado con inteligencia artificial, hicieron que la Gendarmería se desdiga y dijera que no son aptos para comparaciones", recordó el periodista al aire.

Noticia en desarrollo.-

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