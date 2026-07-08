En Vivo
8 de julio de 2026 Inicio

La polémica reacción de la hija del DT de Egipto tras la victoria de Argentina: el posteo que desató críticas

Después de la eliminación en los octavos de final del Mundial 2026, Yara Hossam Hassan compartió una serie de publicaciones en sus redes sociales. Un meme en particular generó molestia en la FIFA.

Por
Yara

Yara, hija de Hossan Hassan, compartió un polémico meme.

La agónica victoria de Argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 dejó varias repercusiones. Sin embargo, una de las más polémicas vino de parte de Yara Hossam Hassan, hija de Hossan Hassan, el director técnico del equipo egipcio.

Dieter Meier; Dj Bobo; Nemo y Tina Turner, íconos de la música en Suiza. 
Te puede interesar:

Palpitando los cuartos de final del Mundial 2026: los 4 artistas suizos más influyentes en la música

La joven, que suele usar sus redes para compartir sus viajes por el mundo, usó su perfil para apoyar a su padre y al equipo de fútbol. En este sentido, publicó varios mensajes tras la derrota y uno de ellos no pasó desapercibido.

Yara compartió en su historia de Instagram la publicación de una famosa cuenta de memes sobre humor futbolero. En la imagen se podía ver al árbitro francés François Letexier, encargado de dirigir el encuentro entre Argentina y Egipto, editado con IA y luciendo la camiseta de la Selección argentina.

Captura: redes sociales.

Captura: redes sociales.

Sobre la imagen figuraba una frase en inglés que, traducida al español, significa "La figura del partido de Argentina", en una clara insinuación que el juez favoreció al equipo dirigido por Lionel Scaloni y habría sido determinante para el resultado final.

Al igual que su hija, el DT de Egipto explotó contra el arbitraje tras la eliminación

Después del partido que termino 3-2, Hossam Hassan habló duramente del equipo argentino. "Diré lo que pienso sin importar las consecuencias. Este fue un partido amañado y todo el mundo lo vio. El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego durante el partido y por factores externos previos al encuentro. Si tanto quieren que Argentina gane, ¿para qué invitan a todos a participar?", cuestionó el entrenador.

Ibrahim Hassan integra el cuerpo técnico de la selección de Egipto y es hermano del DT Hossam Hassan.

Ibrahim Hassan integra el cuerpo técnico de la selección de Egipto y es hermano del DT Hossam Hassan.

Luego, durante una entrevista con un canal de TV de su país, redobló la apuesta. "Todo es cuestión de marketing y dinero. Quieren que Messi sea campeón del mundo y siga en carrera", afirmó y continuó: "En el fútbol muchas cosas se deciden fuera de la cancha, según los intereses. Lo que pasó fue injusto; Egipto merecía clasificarse y fue superior a Argentina".

A modo de cierre, remarcó que "no hubo respeto ni juego limpio" y subrayó: "Hemos jugado mejor y superamos en todo a los campeones, nos vamos con la frente en alto". Para terminar, aseguró: "No voy a ser diplomático, se nos trató de manera injusta. No voy a seguir viendo los partidos de esta copa. Es mi manera de plantar cara a esta situación".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Leandro Paredes, Cuti Romero y la importancia de los clubes de barrio: de chicos con sueños a campeones del mundo

El momento en el que el periodista es atacado por el supuesto influencer. 

Tensión al aire: un movilero fue agredido por un hincha en medio de los festejos de Argentina

La foto rápidamente se quedó con la atención de sus seguidores.

El detalle que se robó las miradas de la foto de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo

manuel ibero critico a lionel messi y genero polemica en gran hermano

Manuel Ibero criticó a Lionel Messi y generó polémica en Gran Hermano

Messi y un récord imposible.

El récord imposible de más de 70 años que buscará romper Lionel Messi en el Mundial 2026

El equipo nacional volverá a toparse con los suizos en instancias eliminatorias del certamen ecuménico.

A qué hora juega Argentina el sábado vs. Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026

últimas noticias

Así quedaron los camiones al costado de la ruta.

Un camión que transportaba autos 0km chocó en la Ruta 2 y la carga terminó volcada en la banquina

Hace 13 minutos
Blancalinda Martínez y Marcos Gámez con Lucas Gámez.

El padre de Lucas Gámez, tras la aparición sin vida de su hijo: "Siempre lo vamos a llevar en el corazón"

Hace 40 minutos
Vctoria Villarruel, en la vereda de enfrente.

Villarruel volvió a diferenciarse del Gobierno: "Mi homenaje a quienes rechazaron la dominación extranjera"

Hace 1 hora
El estrecho de Ormuz es navegado a diario por miles de barcos.

EE UU volvió a bombardear Irán tras los incidentes en el estrecho de Ormuz

Hace 1 hora
El análisis muestra aumento del empleo con bajos ingresos y escasa protección. 

La UCA alertó por el deterioro del mercado laboral: hay baja desocupación, pero más informalidad y peores salarios

Hace 1 hora