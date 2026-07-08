La polémica reacción de la hija del DT de Egipto tras la victoria de Argentina: el posteo que desató críticas Después de la eliminación en los octavos de final del Mundial 2026, Yara Hossam Hassan compartió una serie de publicaciones en sus redes sociales. Un meme en particular generó molestia en la FIFA. Por Agregar C5N en









Yara, hija de Hossan Hassan, compartió un polémico meme.

La agónica victoria de Argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 dejó varias repercusiones. Sin embargo, una de las más polémicas vino de parte de Yara Hossam Hassan, hija de Hossan Hassan, el director técnico del equipo egipcio.

La joven, que suele usar sus redes para compartir sus viajes por el mundo, usó su perfil para apoyar a su padre y al equipo de fútbol. En este sentido, publicó varios mensajes tras la derrota y uno de ellos no pasó desapercibido.

Yara compartió en su historia de Instagram la publicación de una famosa cuenta de memes sobre humor futbolero. En la imagen se podía ver al árbitro francés François Letexier, encargado de dirigir el encuentro entre Argentina y Egipto, editado con IA y luciendo la camiseta de la Selección argentina.

Captura: redes sociales. Sobre la imagen figuraba una frase en inglés que, traducida al español, significa "La figura del partido de Argentina", en una clara insinuación que el juez favoreció al equipo dirigido por Lionel Scaloni y habría sido determinante para el resultado final.

Al igual que su hija, el DT de Egipto explotó contra el arbitraje tras la eliminación Después del partido que termino 3-2, Hossam Hassan habló duramente del equipo argentino. "Diré lo que pienso sin importar las consecuencias. Este fue un partido amañado y todo el mundo lo vio. El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego durante el partido y por factores externos previos al encuentro. Si tanto quieren que Argentina gane, ¿para qué invitan a todos a participar?", cuestionó el entrenador.

Ibrahim Hassan integra el cuerpo técnico de la selección de Egipto y es hermano del DT Hossam Hassan. Luego, durante una entrevista con un canal de TV de su país, redobló la apuesta. "Todo es cuestión de marketing y dinero. Quieren que Messi sea campeón del mundo y siga en carrera", afirmó y continuó: "En el fútbol muchas cosas se deciden fuera de la cancha, según los intereses. Lo que pasó fue injusto; Egipto merecía clasificarse y fue superior a Argentina". A modo de cierre, remarcó que "no hubo respeto ni juego limpio" y subrayó: "Hemos jugado mejor y superamos en todo a los campeones, nos vamos con la frente en alto". Para terminar, aseguró: "No voy a ser diplomático, se nos trató de manera injusta. No voy a seguir viendo los partidos de esta copa. Es mi manera de plantar cara a esta situación".