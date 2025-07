Filtraron Spider-Man: Brand New Day en redes sociales y se reveló su sorpresiva trama

Spider-Man: Brand New Day quedó expuesta en redes sociales por culpa de un insider .

La productora Marvel Studios quedó expuesta en redes sociales luego de filtrarse la trama de Spider-Man: Brand New Day , una película que se estrenará en cines de todo el mundo el jueves 30 de julio de 2026 y continuará la historia de Peter Parker tras No Way Home.

A través de su cuenta de X, @ cosmic_marvel se encargó de citar la información de @ DanielRPK , un insider especializado en Marvel Studios. Así, de un momento a otro, escribió: " Según informes, Spider-Man se unirá a The Punisher para derrotar a Savage Hulk en Spider-Man: Brand New Day ".

Vale recordar que, hasta el momento, se sabe que la película estará protagonizada por Tom Holland, Sadie Sink y Jon Bernthal, mientras que Zendaya y Jacob Batalon tendrán papeles menores. Por eso, esto confirmaría que Mark Ruffalo tendrá su esperado regreso a las producciones de superhéroes y lo haría como villano, al igual que Robert Downey Jr. con Doctor Doom.

Spiderman Punisher Hulk Marvel filtración La sorpresiva filtración de Daniel RPK dio mucho que hablar. Captura X

A la espera de lo que será The Fantastic Four: First Steps, es decir la última película de Marvel Studios en 2025, se cree que Doctor Doom podría realizar su debut en este filme. Esto cambiaría todo a futuro, ya que podría significar que quizá aparezca también en Spider-Man: Brand New Day y se daría el esperado reencuentro entre Downey Jr. y Holland tras la muerte de Iron Man en Avengers: Endgame.

Marvel lanzó el tráiler final de The Fantastic Four: First Steps y confirmó varias sorpresas

La productora cinematográfica Marvel Studios lanzó el tráiler final de The Fantastic Four: First Steps (Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos) y confirmó varias sorpresas más de cara al estreno en cines pautado para el jueves 24 de julio en Argentina, el cual ya tiene expectativas muy altas por ser la última película del UCM en 2025.