Marvel lanzó el tráiler final de The Fantastic Four: First Steps y confirmó varias sorpresas

The Fantastic Four: First Steps será el ingreso oficial de Los 4 Fantásticos al UCM.

La productora cinematográfica Marvel Studios lanzó el tráiler final de The Fantastic Four: First Steps (Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos) y confirmó varias sorpresas más de cara al estreno en cines pautado para el jueves 24 de julio en Argentina , el cual ya tiene expectativas muy altas por ser la última película del UCM en 2025.

The Fantastic Four: First Steps estará protagonizada por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach , quienes darán vida a Los 4 Fantásticos en el Universo Cinematográfico de Marvel. Ahora, con este tráiler final, se confirmó que el bebé de Reed Richards y Susan Storm nacerá durante la película y esto ya cambia los planes a futuro con los personajes.

Algunos rumores aseguran que la llegada de Galactus (Ralph Ineson) estará directamente vinculada a este bebé, aunque eso todavía está por confirmarse durante el filme. Además, se pudo escuchar hablar por primera vez a Julia Garner como Silver Surfer, quien se desconoce si tendrá un rol como enemiga o como ayuda para los héroes.

Hasta el momento no se mostró nada sobre una posible aparición de Robert Downey Jr. como Doctor Doom, aunque todo está dado para que el actor regrese a Marvel en esta película, ya que este personaje es originario de Los 4 Fantásticos. Además, John Malkovich está confirmado para ser un villano en este filme y aún no se mostró ninguna imagen sobre él, por lo que esto genera mucha expectativa entre los fanáticos.

Marvel spoileó un insólito dato sobre The Fantastic Four: First Steps

La productora cinematográfica Marvel Studios lanzó un nuevo teaser sobre The Fantastic Four: First Steps y adelantó la presencia de un nuevo villano, el cual tomó por sorpresa a los fanáticos y provocó muchas críticas contra The Walt Disney Company al tratarse de un insólito spoiler viral a poco más de un mes para el estreno.