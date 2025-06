Marvel canceló el debut de John Malkovich en su próxima película: las escenas ya estaban grabadas

John Malkovich iba a debutar en el UCM con The Fantastic Four: First Steps.

El conglomerado estadounidense The Walt Disney Company removió a John Malkovich del elenco de The Fantastic Four: First Steps (Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos) y sorprendió a los fanáticos a menos de un mes para el estreno de la última película del Universo Cinematográfico de Marvel en 2025 .

A través del sitio web oficial de The Walt Disney Company , compartieron una nota sobre el tráiler final de The Fantastic Four: First Steps (thewaltdisneycompany.com/fantastic-four-first-steps-final-trailer) y sorprendieron a la audiencia con una inesperada ausencia en el elenco . El rol del actor todavía no estaba anunciado, pero se había filtrado que iba a tener un papel de villano .

En las primeras dos notas que habían compartido sobre los teasers de la película, informaron: "La aventura de acción también está protagonizada por Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne y Sarah Niles". Ahora, con el tráiler final, removieron al actor de 71 años y se desconoce qué fue lo que ocurrió con su papel en el filme.

Paul Walter Hauser John Malkovich Natasha Lyonne Sarah Niles The Fantastic Four First Steps Marvel Hauser, Malkovich, Lyonne y Niles estaban confirmados para The Fantastic Four: First Steps. Redes sociales

Vale recordar que esta película cuenta con tres adelantos oficiales: Official Teaser (4 de febrero), Official Trailer (17 de abril) y Final Trailer (25 de junio). Si bien John Malkovich apareció apenas unos segundos en el primero de estos videos, llamó mucho la atención que Disney y Marvel directamente decidieron removerlo al 100% de la película.

Embed - The Fantastic Four: First Steps | Official Teaser | Only in Theaters July 25

