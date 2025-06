Se filtró el regreso más esperado de Marvel para Spider-Man: Brand New Day y los fans enloquecieron La productora cinematográfica quedó expuesta luego de darse a conocer que una de sus figuras volverá para una de las películas más anheladas del 2026.







Spider-Man: Brand New Day revelará qué ocurrió con el Hombre Araña tras No Way Home. Marvel Studios

La productora cinematográfica Marvel Studios quedó expuesta luego de filtrarse que una de sus estrellas participará de Spider-Man: Brand New Day, una de las películas más esperadas del 2026 ya que revelará qué ocurrió con el Peter Parker de Tom Holland luego de lo que fue No Way Home en 2021.

Quien se encargó de filtrar la noticia fue el portal The Hollywood Reporter, donde revelaron de forma exclusiva que Jon Bernthal se unió a Tom Holland para la realización de Spider-Man: Brand New Day. De esta manera, y luego de lo que fue su integración al Universo Cinematográfico de Marvel con Daredevil: Born Again, Frank Castle (Punisher) será parte de una de las dos películas más esperadas del 2026, junto con Avengers: Doomsday.

También confirmaron que Zendaya y Jacob Batalon serán parte del filme como MJ y Ned, respectivamente, aunque no hicieron referencia a la importancia de sus roles y hace un tiempo se filtró que tendrán papeles muy pequeños, por lo que eso daría a entender que no recordarán quién es Peter Parker, al menos en esta entrega. Además, volvieron a anunciar que Sadie Sink será protagonista y no hicieron mención a su personaje. The Punisher Jon Bernthal Daredevil Marvel Studios 2024 Jon Bernthal será parte de Spider-Man: Brand New Day como Punisher. Redes sociales Esta será la primera aparición de Punisher en una película del UCM, ya que Jon Bernthal únicamente dio vida al personaje en series: Daredevil (2016), The Punisher (2017 y 2019) y la mencionada Daredevil: Born Again (2025). Por otro lado, ya está confirmado que regresará para la segunda temporada de la serie de Disney+ y que tendrá su propio especial, el cual se desconoce cuándo se estrenará.