Fuerte terremoto de 7,7 en Indonesia: al menos 38 muertos y grandes destrozos

Un potente sismo de magnitud 7,7 sacudió la costa de Indonesia en la madrugada de este sábado, dejando un saldo preliminar de al menos 38 personas fallecidas, múltiples edificios colapsados y escenas de pánico en la región.
Un potente sismo de magnitud 7,7 sacudió la costa de Indonesia en la madrugada de este sábado, dejando un saldo preliminar de al menos 38 personas fallecidas, múltiples edificios colapsados y escenas de pánico en la región.
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se ubicó a 10 kilómetros de profundidad en la región de Flores, exactamente a 68 kilómetros al norte-noroeste de la ciudad de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, siendo seguido por varias réplicas de consideración.
La Agencia Nacional de Gestión de Desastres informó que las labores de rescate permitieron recuperar los cuerpos sin vida principalmente en las zonas de Sikka, Manggarai y Manggarai Oriental.
Paralelamente, al menos 13 personas fueron ingresadas de urgencia en centros hospitalarios de la zona, dos de ellas en estado grave. En localidades como Maumere, los equipos de emergencia continúan trabajando intensamente entre los escombros en busca de sobrevivientes mientras se evalúa la totalidad de los daños materiales.
Tras el temblor, las autoridades locales activaron inicialmente una alerta de tsunami e instaron a la población costera a evacuar hacia zonas elevadas.
No obstante, la advertencia fue levantada horas después, luego de que la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia confirmara que el monitoreo del nivel del mar no registraba variaciones significativas que representaran una amenaza para las comunidades adyacentes.