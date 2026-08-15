Nuevos bancos ofrecen planes de refinanciamiento por morosidad: los requisitos y cómo adherir Las entidades bancarias se incorporaron al Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal aprobado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que ofrece herramientas para alivianar la mora y refinanciar gastos con las tarjetas de crédito y préstamos, excepto los sacados en billeteras virtuales. Por Agregar C5N en









El Banco Ciudad, Santander, ICBC y Supervielle se incorporaron al programa.

En medio de un fuerte crecimiento de la morosidad en las familias argentinas, nuevos bancos se sumaron al Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal aprobado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y ofrecerán a sus clientes que se encuentren mora posibilidades para refinanciar gastos con las tarjetas de crédito y préstamos, excepto los sacados en billeteras virtuales.

La entidades que incorporaron al esquema porteño son el Banco de la Ciudad, Santander, ICBC y Supervielle. El objetivo central del beneficio es facilitar la accesibilidad a la refinanciación para aquellos porteños que cumplan con ciertos requisitos establecidos por ley.

“El programa permitirá que las familias porteñas refinancien sus deudas de tarjetas de crédito y préstamos en mora con más plazo y una tasa de interés fija. Es un alivio para la clase media que trabaja, se esfuerza y quiere ponerse al día. Esta fue una propuesta que trabajamos en conjunto entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura para convertirla en una ley financieramente viable”, sostuvo Jorge Macri, jefe de Gobierno.

El Banco Ciudad es una de las entidades que ofrece planes de refinanciamiento a clientes con mora. Los puntos clave del beneficio El programa establece condiciones mucho más favorables que las tasas de mercado actuales para que las familias puedan salir del ahogo financiero:

Tasa de interés: Los créditos de refinanciación tendrán una tasa nominal anual fija máxima del 35% .

Los créditos de refinanciación tendrán una . Plazos: Se establece un plazo mínimo de 24 meses para la devolución.

Se establece un para la devolución. Entidades: El Banco Ciudad es el eje del programa. Al cierre de esta nota, se sumaron Santander, ICBC y Supervielle quienes recibirán una reducción del 50% en Ingresos Brutos sobre los intereses de estos créditos como incentivo. Desendeudamiento familiar: cuáles son los requisitos para acceder al programa Al momento que la ley comience a implementarse, habrá un plazo de 60 días para que las personas que cumplan con los siguientes requisitos puedan solicitar los préstamos a tasa especial.

Deberán registrar deudas originadas en tarjetas de crédito y/o préstamos personales otorgados exclusivamente por entidades financieras.

Estar calificado en la Central de Deudores del Banco Central en Situación 2 (deudas con atraso entre 60 y 90 días) o en Situación 3 (deudas con atraso entre 90 y 180 días) días, al 1° de junio de 2026.

(deudas con atraso entre 60 y 90 días) o en (deudas con atraso entre 90 y 180 días) días, al 1° de junio de 2026. Los ingresos mensuales del grupo familiar tienen que ser inferiores a 10 salarios mínimos, equivalente a 3.678.000 pesos .

del grupo familiar tienen que ser inferiores a 10 salarios mínimos, equivalente a . Deberán poder acreditar que las cuotas adeudadas representan más del 30% de los ingresos mensuales del hogar.

mensuales del hogar. Contar con un domicilio real en la Ciudad de Buenos Aires con una antigüedad mínima de 2 años. Desendeudamiento familiar: quiénes quedan excluidos Las personas dueñas de más de un inmueble.

Los propietarios de autos con una antigüedad menor a cinco (5) años, excepto aquellos destinados a actividades laborales.

Los titulares de embarcaciones, aeronaves o bienes suntuarios registrados.

Las personas tenedoras de activos financieros (plazos fijos, títulos, bonos, cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión, acciones, moneda extranjera u otros) que excedan el total de la deuda reclamada.

Y aquellas personas que hayan comprado dólares durante el período en que se generó la deuda a refinanciar.