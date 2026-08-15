Nuevos bancos ofrecen planes de refinanciamiento por morosidad: los requisitos y cómo adherir

En medio de un fuerte crecimiento de la morosidad en las familias argentinas, nuevos bancos se sumaron al Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal aprobado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y ofrecerán a sus clientes que se encuentren mora posibilidades para refinanciar gastos con las tarjetas de crédito y préstamos, excepto los sacados en billeteras virtuales.
La entidades que incorporaron al esquema porteño son el Banco de la Ciudad, Santander, ICBC y Supervielle. El objetivo central del beneficio es facilitar la accesibilidad a la refinanciación para aquellos porteños que cumplan con ciertos requisitos establecidos por ley.
“El programa permitirá que las familias porteñas refinancien sus deudas de tarjetas de crédito y préstamos en mora con más plazo y una tasa de interés fija. Es un alivio para la clase media que trabaja, se esfuerza y quiere ponerse al día. Esta fue una propuesta que trabajamos en conjunto entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura para convertirla en una ley financieramente viable”, sostuvo Jorge Macri, jefe de Gobierno.
El Banco Ciudad es una de las entidades que ofrece planes de refinanciamiento a clientes con mora.
Los puntos clave del beneficio
El programa establece condiciones mucho más favorables que las tasas de mercado actuales para que las familias puedan salir del ahogo financiero:
- Tasa de interés: Los créditos de refinanciación tendrán una tasa nominal anual fija máxima del 35%.
- Plazos: Se establece un plazo mínimo de 24 meses para la devolución.
- Entidades: El Banco Ciudad es el eje del programa. Al cierre de esta nota, se sumaron Santander, ICBC y Supervielle quienes recibirán una reducción del 50% en Ingresos Brutos sobre los intereses de estos créditos como incentivo.
Desendeudamiento familiar: cuáles son los requisitos para acceder al programa
Al momento que la ley comience a implementarse, habrá un plazo de 60 días para que las personas que cumplan con los siguientes requisitos puedan solicitar los préstamos a tasa especial.