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Los X-Men llegan al universo de Marvel: nuevo reparto, fecha de estreno y gran villano

En la D23 Expo, el evento más grande de Disney, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, anunció con bombos y platillos quiénes le darán vida a los mutantes en la primera película oficial dentro del UCM. ¿Quiénes son los elegidos?

El Universo Cinematográfico de Marvel introduce por primera vez a los mutantes. 

El Universo Cinematográfico de Marvel introduce por primera vez a los mutantes. 

Photo by Jesse Grant / Getty Images via AFP

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) se agranda en lo que promete ser una nueva etapa para una de las franquicias de superhéroes más grandes de la historia. Con el estreno de Avengers: Doomsday a la vuelta de la esquina, Marvel anunció al nuevo equipo que conforman los X-Men.

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En la D23 Expo, uno de los eventos más grandes de Disney que se realiza cada dos años, todas las franquicias que pertenecen a la productora mostraron adelantos o hicieron grandes anuncios, como en el caso de Marvel, que con un guiño en la última película de Spider-Man: Un Nuevo Día, abrió muchas preguntas que hoy tienen respuesta.

Los derechos de X-Men pertenecieron a la productora 20th Century Fox durante mucho tiempo, desde 1994, hasta que en el año 2019, Disney los adquirió y volvieron de forma definitiva a Marvel Studios. Ahora habrá que esperar tan solo dos años para ver a los nuevos protagonistas tomar la antorcha y darle vida a los mutantes, el estreno de la nueva película está previsto para el 5 de mayo de 2028.

La presentación comenzó con Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, junto al director del film Jake Schreier y la actriz Sadie Sink, cuya identidad ya fue revelada en la última película de Spider-Man, ella le dará vida a Jean Grey.

Frente a miles de fanáticos Feige dio paso a cada uno de los nuevos actores y actrices que conformarán este equipo, en una versión más joven, que las películas anteriores de la Fox. Los y las elegidas fueron: como Charles Xavier, Christopher Abbott, Samara Weaving como Emma Frost, Inde Navarrette como Rogue, Maya Boyd como Storm, Kit Connor comoScott Summers y Adam Driver como Señor Siniestro.

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