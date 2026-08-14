Santiago Bausili reconoció que la economía crece "mucho más despacio" de lo esperado: "El miedo domina las decisiones" El presidente del Banco Central habló ante empresarios en la Bolsa de Comercio de Mendoza, junto al gobernador Cornejo. Admitió que la actividad apenas avanzó un 2% anual y apuntó al "estrés postraumático" de las crisis anteriores. Por Agregar C5N en









Bausili en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, reconoció la lentitud del proceso de recuperación de la actividad y fue tajante al admitir que "la economía crece despacio, en torno al 2% anual, mucho más despacio de lo que nos gustaría".

En una reunión con empresarios en la Bolsa de Comercio de Mendoza para analizar el rumbo de la gestión y los planes financieros oficiales y junto al gobernador local, Alfredo Cornejo, el funcionario identificó a las expectativas del mercado y al pasado reciente como los principales obstáculos para profundizar la reactivación económica.

Según Bausili, existe un componente psicológico de "miedo o estrés postraumático" que domina las transiciones en Argentina y retrasa la toma de decisiones de inversión y endeudamiento en todos los sectores. El funcionario sostuvo que muchas empresas prefieren pagar el alto costo de "seguros" ante crisis eventuales en lugar de ampliar su producción.

Mendoza fue elegida por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, para presentar un balance de gestión y analizar los desafíos económicos de la Argentina. La evolución de las condiciones financieras y cambiarias es un factor central para la agroindustria, la… pic.twitter.com/uA08IVQEKR — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) August 14, 2026 En cuanto al financiamiento, el jefe del Central explicó que el Gobierno busca dinamizar el crédito a partir de un cambio de conducta en los ahorristas, quienes se están volcando de los plazos fijos en pesos hacia cuentas en dólares. Sin embargo, admitió que las entidades financieras todavía "no están desesperadas por prestar" y que la normativa vigente es "aún restrictiva". Actualmente, los bancos solo pueden volcar al mercado hasta el 15% de sus depósitos en divisas y únicamente a firmas con garantías vinculadas a la exportación.

De cara al escenario electoral de 2027, Bausili prometió profundizar la desregulación económica para contrarrestar la incertidumbre y asegurar la disponibilidad de dólares necesarios para garantizar la estabilidad. El funcionario enfatizó que la intención oficial es que el ahorro privado, históricamente guardado "bajo el colchón" o fuera del sistema, se canalice formalmente para financiar proyectos productivos en sectores como infraestructura y construcción.