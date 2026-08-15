Terremoto en Colombia: entre la búsqueda de sobrevivientes y el plan de reconstrucción

Durante la madrugada se reportó un sismo leve de magnitud 2,5 en el departamento de Chocó. Las autoridades informaron que el número de muertos ascendió a 288, al menos 3.975 heridos y 378 desaparecidos.

Tras el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia , durante la madrugada se registró un sismo de 2,5 en el departamento de Chocó que no generó daños superficiales. Las autoridades trabaja contrarreloj para encontrar a los 378 desaparecidos entre los escombros y el presidente, Abelardo de la Espriella, anunció un ambicioso operativo de reconstrucción al que llamó "plan Marshall".

El epicentro del terremotó que afectó a Colombia el lunes pasado ocurrió en San José del Palmar, dentro del departamento de Chocó, hasta el momento murieron 288 ciudadanos, se reportaron 3.975 heridos y 378 desaparecidos.

Desde el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmaron hasta el momento la identidad de 259 de ellos, en varios medios colombianos circulan la lista de fallecidos de cada departamento que se vio afectado por el sismo.

Además, el presidente de Colombia, aseguró en una conferencia de prensa " quiero proponer un Plan Marshall para el Chocó, pues ha sido abandonado a su suerte por el centralismo del poder en Bogotá, como si no existiera. Quiero darle al Chocó el lugar que se merece".

Inspirado en el histórico programa de ayuda económica de Estados Unidos para la Europa de posguerra, el proyecto de De la Espriella contempla la creación de un "Fondo Milagro".

Según detalló el mandatario, estos recursos nacionales e internacionales se destinarán a la construcción y reparación de infraestructuras vitales, incluyendo hospitales, centros educativos, viviendas, vías y aeropuertos. Además, anunció que designará un gerente especial para el Chocó que funcionará como articulador directo entre las necesidades del departamento y el Gobierno nacional.

Terremoto en el sur de España: fue de 5 grados y causó destrozos en Granada

Un sismo de magnitud 5 registrado en la madrugada de este sábado golpeó fuerte en el sur de España, provocando daños materiales en varios municipios de Granada sin que se hayan reportado víctimas ni heridos.

El temblor ocurrió a la 1:04 hora local con epicentro en Alhendín y a solo dos kilómetros de profundidad, según informó el Instituto Geográfico Nacional. Seis minutos después se registró una réplica de magnitud 2,6 en Gójar, sumándose a otros tres temblores menores ocurridos durante la jornada del viernes en la misma área metropolitana.

Según informaron las autoridasdes, el temblor se percibió en casi toda la región andaluza, salvo en Huelva y Cádiz, y motivó más de 80 llamadas al servicio de emergencias. Ante esta situación, el Gobierno regional activó la situación operativa 1 del Plan ante el Riesgo Sísmico. Asimismo, la Diputación de Granada convocará de urgencia a su comité técnico para inspeccionar el estado de los inmuebles afectados.

Aunque la capital granadina no registra fallas estructurales generalizadas, en el área metropolitana se detectaron diversos desperfectos. De acuerdo con lo listado, en Armilla se reportaron caídas de tejado, elementos de fachadas y desprendimientos menores en las calles. Por su parte, en Las Gabias se desalojó de manera preventiva un edificio por posibles daños en su estructura, mientras que Huétor Vega registró un corte en el suministro eléctrico.