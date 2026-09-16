16 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Candela Arizaga pidió que se levante la restricción de acercamiento a Facundo Moyano

El abogado de la joven, Roberto Herrera, presentó un escrito ante la Fiscalía de Género Norte y afirmó que no hay elementos actuales que permitan sostener que se trate de una situación de riesgo para su defendida.

Por
Candela Arizaga y Facundo Moyano.

Candela Arizaga y Facundo Moyano.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 16 de septiembre de 2026.
Te puede interesar:

Quini 6: los resultados del sorteo 3.409 del miércoles 16 de septiembre de 2026

Según publicó la agencia Noticias Argentinas, la presentación se basa en las declaraciones realizadas por Arizaga durante la investigación, donde manifestó que no fue víctima de violencia física ni psicológica y negó haber permanecido privada de su libertad durante el episodio ocurrido en las inmediaciones del departamento del exdiputado, en el barrio porteño de Belgrano.

Además, la joven expresó su voluntad de retomar el vínculo afectivo con Moyano, mientras que su representante legal sostuvo que las pruebas incorporadas al expediente no permiten identificar un peligro actual que justifique prolongar las medidas de protección vigentes.

"No hay riesgo concreto": el argumento del abogado de Candela Arizaga

Herrera sostuvo que las restricciones tienen una finalidad preventiva y que su continuidad debería estar relacionada con la existencia de un riesgo concreto que deba ser neutralizado, por lo que reclamó revisar la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas durante la investigación.

En ese sentido, el escrito plantea que "no surge cuál sería actualmente el riesgo concreto, cierto y verificable" que permita justificar que ambos tengan prohibido comunicarse o encontrarse, y cuestiona que esa limitación pueda extenderse de manera indefinida mientras el expediente continúe abierto.

La presentación también incorpora referencias a los testimonios de policías, integrantes de la Brigada de Género, una oficial que acompañó a Arizaga durante su atención en el Hospital Pirovano, una médica, una amiga y familiares de la joven, cuyos relatos, según la defensa, resultan compatibles con la versión aportada por ella.

De qué trataba el primer pedido de acercamiento de Candela Arizaga

La solicitud se conoce después de que la Justicia rechazara previamente otro planteo para permitir que Arizaga y Moyano recuperaran el contacto, luego de que la joven ampliara su declaración ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°31 y manifestara su intención de recomponer la relación.

Mientras tanto, la investigación continúa abierta y Moyano permanece alcanzado por las medidas de protección dispuestas en el expediente. Este miércoles, además, la Justicia comenzó a analizar imágenes de un hotel del centro porteño que podrían mostrar un encuentro entre ambos, pese a la prohibición vigente.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los pingüinos iban a ser vendidos para pagar deudas.

Trasladaron a más de 40 pingüinos del exAquarium de Mar del Plata a un refugio en Río Negro

Premio internacional para Roger Zaldivar, 28 años después del logro de Roberto, su padre.

Un oftalmólogo argentino fue distinguido en Londres por su labor en cirugía refractiva

Camila Vecchiarello fue asesinada en su casa en Barreal, San Juan.

Femicidio en San Juan: la aspirante a gendarme asesinada por su pareja estaba embarazada

El accidente ocurrió en agosto de 2019 en Mar del Plata.

Se accidentó en un toro mecánico y el salón de fiestas deberá indemnizarlo con $7 millones

En Argentina, la investigación fue liderada por el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal.

Con información de la DEA, incautaron 52 kilos de drogas sintéticas escondidas en un auto

Katopodis, Lousteau, Salvatierra y Migliore participaron del evento. 

Nuevo Pacto Democrático: los desafíos entre la revolución digital y la falta de respuestas a lo urgente

Rating Cero

Camila Galante enfurecida: cruzó a Santiago Riva Roy.

Camila Galante explotó contra el periodista que reveló un supuesto pacto con Leandro Paredes

Camilota, hermana de Thiago Medina y exparticipante de Cuestión de Peso.

Camilota pasó una noche hot junto a sus amigas: las fotos desde el jacuzzi y con lencería sexy

Valentina Ferrer y J Balvin terminaron su relación tras ocho años. 

J Balvin y Valentina Ferrer pusieron fin a su relación: "Hemos decidido tomar caminos separados"

Julieta Prandi cruzó en vivo a Yanina Latorre.

Julieta Prandi cruzó a Yanina Latorre por sus dichos sobre la interna de los hermanos Ortega: "Alguien resentido..."

Los delincuentes ingresaron al inmueble aprovechando que Perín se encontraba de viaje en Brasil.

Robo planificado: entraron sin romper nada a la casa de la periodista Carolina Perín y se llevaron una caja fuerte

El casamiento de Julita Prandi y Emanuel Ortega volvió a poner a Ana Paula Dutil en el centro de la escena.

Ana Paula Dutil reveló cómo se enteró del romance de Emanuel Ortega y Julieta Prandi: "Todavía vivíamos juntos"

últimas noticias

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 16 de septiembre de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.409 del miércoles 16 de septiembre de 2026

Hace 5 minutos
Camila Galante enfurecida: cruzó a Santiago Riva Roy.

Camila Galante explotó contra el periodista que reveló un supuesto pacto con Leandro Paredes

Hace 37 minutos
Los pingüinos iban a ser vendidos para pagar deudas.

Trasladaron a más de 40 pingüinos del exAquarium de Mar del Plata a un refugio en Río Negro

Hace 48 minutos
Camilota, hermana de Thiago Medina y exparticipante de Cuestión de Peso.

Camilota pasó una noche hot junto a sus amigas: las fotos desde el jacuzzi y con lencería sexy

Hace 1 hora
Thomas Tuchel explicó por qué colapsó Inglaterra ante los goles de la Selección argentina.

La cruda confesión del entrenador de Inglaterra por la derrota ante Argentina: "No había forma de sobrevivir"

Hace 1 hora