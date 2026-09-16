Candela Arizaga pidió que se levante la restricción de acercamiento a Facundo Moyano

El abogado de la joven, Roberto Herrera, presentó un escrito ante la Fiscalía de Género Norte y afirmó que no hay elementos actuales que permitan sostener que se trate de una situación de riesgo para su defendida.

El abogado de Candela Arizaga, Roberto Herrera, presentó este miércoles ante la Fiscalía de Género Norte de la Ciudad de Buenos Aires un pedido para que se deje sin efecto la prohibición de acercamiento y comunicación impuesta a Facundo Moyano, en el marco de la investigación por lesiones y privación ilegítima de la libertad a la joven .

Según publicó la agencia Noticias Argentinas, la presentación se basa en las declaraciones realizadas por Arizaga durante la investigación, donde manifestó que no fue víctima de violencia física ni psicológica y negó haber permanecido privada de su libertad durante el episodio ocurrido en las inmediaciones del departamento del exdiputado, en el barrio porteño de Belgrano.

Además, la joven expresó su voluntad de retomar el vínculo afectivo con Moyano, mientras que su representante legal sostuvo que las pruebas incorporadas al expediente no permiten identificar un peligro actual que justifique prolongar las medidas de protección vigentes.

Herrera sostuvo que las restricciones tienen una finalidad preventiva y que su continuidad debería estar relacionada con la existencia de un riesgo concreto que deba ser neutralizado, por lo que reclamó revisar la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas durante la investigación.

En ese sentido, el escrito plantea que "no surge cuál sería actualmente el riesgo concreto, cierto y verificable" que permita justificar que ambos tengan prohibido comunicarse o encontrarse, y cuestiona que esa limitación pueda extenderse de manera indefinida mientras el expediente continúe abierto.

La presentación también incorpora referencias a los testimonios de policías, integrantes de la Brigada de Género, una oficial que acompañó a Arizaga durante su atención en el Hospital Pirovano, una médica, una amiga y familiares de la joven, cuyos relatos, según la defensa, resultan compatibles con la versión aportada por ella.

De qué trataba el primer pedido de acercamiento de Candela Arizaga

La solicitud se conoce después de que la Justicia rechazara previamente otro planteo para permitir que Arizaga y Moyano recuperaran el contacto, luego de que la joven ampliara su declaración ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°31 y manifestara su intención de recomponer la relación.

Mientras tanto, la investigación continúa abierta y Moyano permanece alcanzado por las medidas de protección dispuestas en el expediente. Este miércoles, además, la Justicia comenzó a analizar imágenes de un hotel del centro porteño que podrían mostrar un encuentro entre ambos, pese a la prohibición vigente.