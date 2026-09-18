18 de septiembre de 2026 Inicio
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Renunciaron los abogados de Facundo Moyano por "diferencias insalvables"

Los letrados Miguel Molina y Alfredo Gascón dejaron de defenderlo en la causa que investiga presuntas lesiones y privación ilegítima de la libertad, tras una denuncia de su pareja, Candela Arizaga.

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La dimisión responde de manera directa a diferencias insalvables en la estrategia del caso.

La dimisión responde de manera directa a diferencias insalvables en la estrategia del caso.

Agencia NA (gentileza Miguel Molina)

La situación judicial de Facundo Moyano se complica cada vez más cuando este viernes se confirmó que sus abogados renunciaron a su defensa por "diferencias insalvables" en la causa del político ante la Justicia.

El domingo se realizará el maratón de Buenos Aires.
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Los letrados Miguel Molina y Alfredo Gascón dieron un paso al costado, este viernes, en la defensa del dirigente sindical acusado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad de su ex novia, la modelo Candela Arizaga, luego de que la Justicia rechazara el levantamiento de las restricciones.

La decisión de los profesionales se debió a "diferencias en la estrategia", ya que ambos abogados asumieron la representación legal del ex legislador al principio de la investigación, tras el confuso episodio ocurrido el martes 4 de agosto en el edificio de la avenida del Libertador al 5400, ubicado en el barrio porteño de Belgrano

Además, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 31 de la Ciudad desestimó otra vez el pedido de Moyano para el cese de la perimetral y el impedimento de contacto con la joven de 23 años. Arizaga confirmó su separación del hijo de Hugo Moyano y reveló que la "bloqueó de todas las redes sociales".

Caso Facundo Moyano: descartaron el encuentro de la pareja

La Justicia descartó un encuentro en un hotel de la avenida Belgrano al 538 entre el exdiputado Facundo Moyano y su pareja, Candela Arizaga, El Ministerio Público Fiscal, junto con el personal de la Unidad de Apoyo Operativo de las Fuerzas de Seguridad de este Cuerpo, accedió a las cámaras de seguridad y confirmó que no hay registro de que Arizaga estuvo en dicho hotel durante la estadía de Moyano, según la agencia NA.

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