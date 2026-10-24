Decoración tendencia y minimalista: así es la casa de campo de Wanda Nara en Milán La empresaria mostró distintos rincones de su refugio italiano, con una propuesta que combina tradición, calidez y detalles llenos de personalidad. Agregar C5N en









Conocé cómo es la casa de campo de Wanda Nara en Milán. @wanda_nara

La propiedad está ubicada en las afueras de Milán, y cuenta con un amplio parque.

La madera y los colores cálidos definen el estilo de los ambientes.

La cocina combina muebles blancos, una mesa artesanal y detalles vintage.

Los dormitorios y espacios de ocio mantienen una estética clásica con objetos decorativos tradicionales. Rodeada de naturaleza y con una decoración que combina elegancia y calidez, la casa de campo de Wanda Nara en Italia es uno de los espacios más personales de la empresaria. Lejos del movimiento de la ciudad, la propiedad está pensada para descansar y disfrutar de momentos de tranquilidad. La conductora la definió en más de una oportunidad como su “lugar en el mundo”, una frase que refleja el vínculo que mantiene con esa residencia.

Así es la casa de campo de Wanda Nara en Milán. @wanda_nara Ubicada en Galliate, a las afueras de Milán, la mansión se destaca por su arquitectura tradicional y un enorme parque que la rodea. Las enredaderas que cubren parte de la fachada, los postigos blancos y los techos de tejas le dan una apariencia de villa italiana de cuento. A través de sus redes sociales, Wanda compartió imágenes de distintos sectores de la vivienda y dejó ver algunos detalles de la propiedad que durante años compartió con Mauro Icardi.

La decoración sigue una línea rústica contemporánea, con materiales naturales y una paleta de colores que transmite serenidad. La madera tiene un papel central en los distintos ambientes, donde se combina con tonos neutros y muebles de estilo clásico. Aunque el diseño tiene una impronta europea, la empresaria también buscó incorporar elementos que reflejan sus raíces argentinas y le dan una identidad propia a cada rincón.

Así es la casa de campo de Wanda Nara en Milán. @wanda_nara Así es la casa de campo de Wanda Nara en Milán La cocina es uno de los espacios que mejor representa el estilo de la casa. Los muebles blancos de líneas clásicas se combinan con una amplia mesada de madera maciza, mientras que una mesa oscura de aspecto artesanal ocupa un lugar destacado en el ambiente. Las sillas de madera con asientos tejidos en fibras naturales refuerzan la estética campestre. A esto se suma una cocina de inspiración industrial y retro, con terminaciones de acero y detalles metálicos, junto con una campana blanca que lleva la inscripción “Cuisine”.

En los dormitorios, la propuesta mantiene la misma búsqueda de calidez, con camas de estilo rústico, telas livianas y cuadros de aire clásico. Los tonos verdes, azules y arena aparecen en distintos sectores, acompañados por la madera de los pisos, los marcos de las ventanas y el mobiliario. También hay referencias al mundo ecuestre, una temática que se repite en varias habitaciones y suma un rasgo distintivo a la decoración. La biblioteca, con estanterías repletas de libros antiguos y detalles de hierro, completa esa atmósfera de casa con historia.

Así es la casa de campo de Wanda Nara en Milán. @wanda_nara Los espacios de entretenimiento también se alejan de una estética moderna dominada por las pantallas y los dispositivos tecnológicos. En su lugar, hay propuestas tradicionales como una mesa de pool, un tablero de ajedrez y juegos de mesa para compartir en familia. Además, la conexión de los ambientes con el parque permite aprovechar la luz natural y mantener el paisaje siempre presente. Así, la casa de campo de Wanda Nara combina detalles clásicos, materiales nobles y comodidades actuales en una propuesta que prioriza el descanso sin resignar elegancia.