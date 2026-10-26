Wanda Nara volvió a mostrar a Martín Migueles en sus redes sociales: "Feliz cumpleaños"

La conductora de MasterChef Celebrity celebró el cumpleaños de su novio en Instagram tras meses sin compartir fotos con él. La modelo eligió imágenes íntimas de los dos que dan cuenta de que comparten la cotidianidad.

Wanda Nara le puso punto final a las especulaciones en torno a su vida amorosa al desearle feliz cumpleaños a Martín Migueles en Instagram. La conductora de MasterChef Celebrity compartió 12 fotos en blanco y negro con su novio donde ambos aparecen en distintas situaciones íntimas.

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La actriz escribió "HB", por Happy Birthday (Feliz cumpleaños, en inglés), sobre historias donde se los ve besándose apasionadamente, abrazándose, posando para selfies románticas y en encuentros cotidianos . En algunas, eligió imágenes en las que aparece solo Migueles sin remera.

De esta forma, la empresaria vuelve a hacer foco en su vida amorosa luego de no mencionar a su novio durante meses y pasar por distintos periodos en los que se rumoreó que se habían separado . Sin embargo, por las fotos compartidas por la modelo, están mejor que nunca .

La madre de Wanda y Zaira Nara, Nora Colosimo , había adelantado que Migueles había vuelto a ocupar un lugar importante en la vida de su hija mayor al contar el último incidente con Mauro Icardi por su nieta Isabella hace casi dos semanas .

"La nena tenía que estar hasta el 18 con él, ayer él no le dijo nada a nadie, se lo podría haber dicho a su abogada y ella a la abogada de Wanda, ayer a la noche la nena llama llorando a la mamá y le dice 'Papá se fue a Disney con los nenes de su pareja de vacaciones' y dejó a la nena en la casa sola, con esa empleada", detalló la madre de Wanda este martes en el canal de streaming Bondi Live.

Wanda Nara compartió fotos íntimas con Martín Migueles.

Colosimo se refiere a Silvia, una niñera que Wanda había denunciado por maltrato. A raíz de esta situación, la pareja de la empresaria, Martín Migueles, acudió con la Policía al domicilio de Icardi a retirar a la niña de 9 años ya que Wanda, Nora y Zaira se encontraban con compromisos y no podían acercarse en el corto plazo.

"Ellos habían pedido un permiso de viaje y el martes a las 11 iba a ser la resolución de si podían ir o no con el papá, la nena quería ir con el papá", aclaró Colosimo sobre Isabella, ya que Francesca no había ido a la casa de Icardi ya que, en palabras de su abuela, "no quiere ir".

De esta manera, queda claro que Migueles continúa siendo una persona de confianza para la familia Nara a pesar de los rumores y de que Wanda no comparta diariamente a su novio en redes sociales.