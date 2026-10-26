"Estamos disponibles": la propuesta de Wanda Nara a Nazareno Casero en MasterChef que se suma a los rumores

Un inesperado intercambio entre la conductora y el participante en reality despertó nuevas especulaciones. Además, hubo una frase que no pasó inadvertida.

El integrante del programa y la presentadora protagonizaron un momento llamativo.

La conductora Wanda Nara y el actor e integrante del reality Nazareno Casero volvieron a despertar rumores de romance en MasterChef Celebrity , luego de protagonizar un intercambio de bromas, elogios y una inesperada propuesta laboral que alimentó las versiones sobre su complicidad.

Wanda Nara le respondió a Mauro Icardi tras el polémico mensaje sobre sus hijas: "Felices"

Todo comenzó cuando el jurado Damián Betular advirtió que Nazareno Casero tenía un corte en la mano y pidió asistencia médica. Desde su estación, Rocío Robles lanzó una picante advertencia: que cuidaran al “futuro novio de Wanda” .

Más tarde, Wanda Nara se acercó al actor y conversaron sobre sus carreras. La conductora señaló que Casero podría haber interpretado a su hijo en una película, papel que finalmente realizó Agustín Bernasconi . Él respondió entre risas: “Mami, hola” .

Ante el interés de Nazareno Casero por compartir un proyecto, Wanda Nara sorprendió con una propuesta frente a las cámaras: “Me gusta la idea, nos están escuchando productores, así que ya saben, estamos disponibles” .

La complicidad continuó cuando el participante reveló que llevaba puesto Potro, el perfume de Wanda Nara, y la invitó a sentir su aroma. La conductora se acercó y elogió cómo le quedaba la fragancia, aunque ninguno confirmó una relación sentimental.

El picante cruce entre Wanda Nara y Nazareno Casero. Telefe

Por qué MasterChef levantó su gala de eliminación el domingo 25 de octubre

Telefe decidió postergar la cuarta gala de eliminación de MasterChef Celebrity, prevista para el domingo 25 de octubre de 2026, y modificó nuevamente su programación. La medida generó incertidumbre entre los seguidores del reality conducido por Wanda Nara.

El motivo fue la transmisión de la semifinal de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Flamengo, que ocupó el horario habitual del programa el jueves anterior. Ese cambio obligó al canal a reorganizar las emisiones de la competencia gastronómica.

La situación no fue excepcional: Telefe ya había priorizado otro encuentro futbolístico la semana anterior, lo que provocó nuevos desplazamientos en el calendario. Por eso, la producción debió ajustar las fechas de las pruebas y de la esperada eliminación.

Según la programación difundida, MasterChef Celebrity vuelve este lunes 26 de octubre a las 22.15, mientras que la gala de eliminación se realizará el martes 27 de octubre, en la misma franja horaria. Así, el público deberá esperar para conocer al próximo eliminado.

La última participante en abandonar el certamen fue Morena Beltrán, mientras que Mike Amigorena recibió el delantal negro durante la emisión del domingo. Con la definición reprogramada, el actor quedó comprometido de cara a una nueva instancia decisiva del programa.