Fernando Burlando abandonó la representación de Claudio Paul Caniggia en el divorcio con Mariana Nannis

Ante de eso, Burlando y su colega Alejandro Díaz habían dejado de defender a Caniggia en la acusación penal en su contra por abuso sexual. En su lugar, lo representarán legalmente José Vera y Juan Esteban Meyer.

A fines de junio pasado, la jueza Fabiana Palmaghini había procesado a Caniggia por abuso sexual agravado por un episodio ocurrido en 2018 con su exesposa en el departamento del Hotel Faena, en el que ambos vivían.

El abogado de Nannis, Carlos Broitman, pidió además la detención del exfutbolista, que no fue concedida.

Claudio Paul Caniggia continúa procesado por abuso sexual agravado

A fines de junio, el exfutbolista Claudio Paul Caniggia fue procesado por el delito de abuso sexual agravado en la denuncia de su expareja Mariana Nannis. También se determinó que el exjugador no cumpla una prisión preventiva y se trabó un embargo de hasta $5.000.000.

En tanto, se dispuso mantener una medida cautelar dictada en junio de 2022, en la que se ordenó a Caniggia no tener ningún tipo de contacto con Nannis, además de que el exjugador, de 56 años, deberá avisar al menos cinco días hábiles antes en caso de salir de la Argentina. También deberá notificar a cuál país viajará y durante cuánto tiempo permanecerá en el exterior.

Según Nannis, el hecho se produjo el 6 de mayo de 2018 durante la madrugada y las primeras horas de la mañana en un departamento del hotel Faena, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

En la denuncia se expresó que Caniggia intentó tener relaciones sexuales con la exmodelo, quien se negó, por lo que el exfutbolista la amenazó, la golpeó y luego la violó.

El duro relato de Mariana Nannis sobre Claudio Paul Caniggia: "Me cagaba a palos"

Mariana Nannis y una fuerte denuncia contra Claudio Caniggia: "Me cagaba a palos"

En una entrevista a comienzos de 2022 en Radio 10, Mariana Nannis aseguró que su expareja y exmarido Claudio Paul Caniggia “la cagaba a palos” y la amenazaba con que “iba a aparecer muerta en una zanja”.

Las declaraciones se dieron después que la Justicia convocara a declaración indagatoria a Caniggia, luego de la denuncia presentada por ella, en la que aseguró que la había abusado sexualmente en el Hotel Faena en mayo de 2018 cuando aún estaban casados.

Nannis comentó que se sentía “angustiada” por toda esta situación. “Me decía ‘si hacés la denuncia, yo voy a salir en dos minutos. Total soy amigo del jefe de la Policía, (Mauricio) Macri, de (Daniel) Angelici’”, indicó.

“Yo no podía hacer una denuncia a la policía cuando me cagaban a palos y me violaban a la fuerza”, denunció la mujer, quien a la vez manifestó que los hechos “no solo pasaron en el Faena”, sino que también cuando estaban en España.

“Me pegaba trompadas el tipo. Yo ponía los brazos para que no me pegue en la cara. Tenía moretones en los brazos", expresó Mariana y mostró cuál era la reacción de su entonces pareja: "Se me cagaba de risa en la cara. Tiene impunidad”.

Nannis remarcó que Caniggia “desde el principio (de la relación) fue así” y que “lo peor de todo fue cuando me empujó contra un auto y perdí el bebé”.