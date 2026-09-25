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Felipe Fort consiguió el trabajo de sus sueños a los 22 años: de qué se trata

El hijo del empresario dio un importante salto profesional al sumarse a una prestigiosa campaña internacional.

El hijo del famoso empresario está trabajando con una marca internacional.

El hijo del famoso empresario está trabajando con una marca internacional.

Redes sociales

Felipe Fort dio un paso clave en su carrera laboral al sumarse como la cara principal de un megaproyecto vinculado al universo del lujo. El heredero del recordado empresario chocolatero dio la sorpresa en las redes sociales al mostrar los resultados de una producción de fotos internacional para Prada Beauty. Esta alianza comercial coincidió justo con el desembarco formal de la prestigiosa firma italiana en el mercado argentino.

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El joven mediático se lució frente a las cámaras en un clip promocional donde desplegó una estética de alta costura para dar a conocer las fragancias de la marca. Muy entusiasmado por este salto en su trayectoria profesional, el propio influencer festejó la llegada de los productos en sus perfiles digitales: “Llega a la Argentina”. Las cotizadas colonias ya comenzaron a distribuirse en locales seleccionados de todo el país.

El proyecto representa la consolidación del mediático en las pasarelas luego de dar sus primeros pasos en importantes eventos de la indumentaria local. Tras haber debutado como modelo profesional durante una edición del BAFWEEK, el hijo de Ricardo Fort sumó producciones para firmas de primer nivel. Esta oportunidad le permitió unir su vocación laboral con su pasión por las esencias importadas.

El heredero siempre se mostró fanático de las fragancias exclusivas y años atrás había revelado su devoción por el Tabac 28 de Le Labo o el Dior Sauvage Elixir. En aquel momento, el joven debía viajar al exterior para conseguir sus recipientes preferidos en Miami. Hoy, con esta nueva incorporación al staff corporativo, el influencer concretó el anhelo de representar a una marca de alcance global.

Felipe Fort y su faceta como cantante

Felipe Fort sorprendió a sus miles de seguidores al sacar a la luz una faceta artística totalmente desconocida hasta el momento. El heredero del recordado chocolatero decidió romper la timidez y se mostró por primera vez interpretando una melodía frente a la cámara de su teléfono. Con el torso descubierto y una guitarra acústica en mano, el joven de 22 años dejó en claro sus intenciones de explorar el mundo de la música y dar sus primeros pasos como vocalista.

Antes de entonar las primeras estrofas de lo que parece ser una composición de su autoría, el mediático demostró mucha humildad sobre su técnica vocal y les pidió orientación a sus fanáticos para seguir formándose: “Primera vez cantando en cámara, todavía me cuesta, pero quiero mejorar. ¿Alguna recomendación, gente?”. A continuación, entonó una letra de impronta romántica enfocada en los sentimientos: “Tus manos recorren mi cuerpo con todo el fervor... Mi vida no sería lo mismo sin tu calor”.

El imprevisto lanzamiento generó una enorme repercusión en las redes sociales y desató una lluvia de comentarios por parte de los usuarios. Muchos de sus seguidores destacaron su valentía para mostrarse al natural y lo alentaron a continuar ensayando para publicar más material. De esta manera, el hijo del Comandante dio muestras de haber heredado la pasión por la expresión artística y el espectáculo de su padre.

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