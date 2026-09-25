El riesgo país supera los 600 puntos y caen bonos y acciones

El indicador del JP Morgan alcanza su nivel más alto en casi cinco meses y acumula una suba de 100 puntos. Ante este panorama, las acciones que cotizan en Wall Street operan con bajas de entre-0,9% y -2,7%.

El riesgo país sube por décimo día consecutivo alcanzó su nivel más alto, de 600 puntos, en casi cinco meses y acumula un incremento de 100 puntos. Los bonos de la deuda argentinos cayeron en la bolsa de Nueva York hasta un 2.2% y también las acciones que cotizan en Wall Street.

La semana del 21 de septiembre, el riesgo país inició con 534 puntos básicos , mientras que para este viernes tocó los 628 puntos básicos. Ante esta situación, la periodista Florencia Gutiérrez explicó en C5N que "el mercado quiere desprenderse de los bonos de deuda argentinos, no hay confianza".

" Que suba el riesgo país significa que hay una pérdida de confianza y empiezan a vender títulos argentinos, un riesgo país que estaba en 500 puntos básicos hace unas semanas atrás y ahora está en los 618, una suba del 8% solamente en dos semanas ", añadió.

Algo similar está ocurriendo con las acciones argentinas tanto de bancos como de petroleras: "Están en rojo con bajas de hasta el 3% y una presión sobre las diferentes cotizaciones del dólar".

Esto sucede "en el marco en que Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo estuvieron en Wall Street hablando con inversores", sentenció la especialista.

En este contexto, hay varios factores por lo que se va perdiendo la confianza en estos sectores, uno de ellos remarcó Gutiérrez es "no va a salir Argentina a tomar deuda al exterior porque tienen miedo de que se tome en una tasa muy alta, cerró la posibilidad de salir al mercado internacional de crédito, esto ya te deja una base más alta para el indicador del riesgo país".

Segundo, que "la Reserva federal de Estados Unidos decida subir las tasas de interés encarece el crédito y esto afecta a la Argentina y a otros países". Por otro lado, los datos de actividad económica y de pobreza, el deterioro social "generan el riesgo de que el Gobierno reelija".

Javier Milei: "Si somos reelectos, 2028 será el mejor año económico de la historia de la Argentina"

El presidente Javier Milei afirmó este miércoles, en el cierre de su gira internacional, que "2028 será el mejor año económico de la historia de la Argentina" en caso de que su gobierno sea reelecto el año próximo. La declaración se produjo durante una exposición ante más de 150 inversores y referentes financieros en The Economic Club of New York, una institución fundada en 1907 que reúne a líderes empresariales de Manhattan.

Durante un discurso que duró casi media hora, el Presidente defendió los resultados de su programa económico y afirmó que Argentina "está creciendo a un ritmo vertiginoso", con "27 meses seguidos" de expansión. Sostuvo que las inversiones en sectores como Vaca Muerta, la minería y la energía "se van a acelerar dramáticamente" y que ese proceso "se va a reflejar de forma clara en los salarios".

"Si somos reelectos en 2027, 2028 será el mejor año económico de la historia de la Argentina. No solo en términos financieros, sino también en la economía real. Las inversiones en sectores ya van a gran velocidad. Como Vaca Muerta, la minería y la energía se van a acelerar dramáticamente", aseguró Milei.

El mandatario buscó llevar tranquilidad a los mercados de cara al año electoral. "Les quiero decir que para el año que viene tenemos estabilidad segura", aseguró, y detalló el nivel de reservas del Banco Central: "Hemos construido una bazuca de reservas, que equivale a u$s75.000 millones".

En ese marco, Milei remarcó: "Estamos armados hasta los dientes para enfrentar el riesgo kuka, como llamamos al riesgo político". Añadió que, de ser reelecto, su gestión se convertirá "en el primer gobierno no peronista que logre la reelección desde el retorno a la democracia", un hito que, según dijo, permitirá el "despegue definitivo" del país si logran "cruzar el Rubicón".