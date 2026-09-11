La incómoda propuesta que le hizo el novio de Martita Fort a la influencer en pleno vivo

Durante un programa de streaming, la joven fue sorprendida por su acompañante al desvelarse un secreto sobre su vínculo sentimental en directo.

La influencer y empresaria Martita Fort protagonizó un momento inolvidable durante la emisión número 100 del programa de streaming conducido por José María Listorti. La joven se presentó acompañada por Juan Manuel Ramírez , a quien introdujo formalmente como su nueva pareja. Todo transcurría de manera distendida hasta que el ambiente televisivo derivó en un imprevisto intercambio romántico.

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Cuando José María Listorti consultó al aire cuál era la fecha exacta en la que habían iniciado la relación, la joven de 22 años explicó: "En algún momento de junio" . Ante esto, Juan Manuel Ramírez tomó la palabra para precisar la situación afectiva actual y sostuvo de forma tajante: "Nos estamos conociendo, todavía no somos novios pero la respeto como si fuera" .

El diálogo continuó con humor en el estudio cuando la heredera de Ricardo Fort señaló el paso que restaba dar para sellar el romance. Con una sonrisa, la influencer manifestó abiertamente: "La fecha aniversario va a ser cuando nos pongamos de novios, todavía no llegó la propuesta" .

Aquella frase motivó el aliento inmediato de todo el equipo de producción para que el joven uruguayo realizara el pedido en directo. Juan Manuel no dudó en tomar el micrófono y formular la pregunta frente a las cámaras: "Marta, ¿querés ser mi novia?" .

La propuesta culminó con un desenlace festivo que desató la alegría inmediata de todos los presentes en el set. Sin dudarlo, la hija del recordado empresario chocolatero respondió con un categórico "sí" y selló oficialmente el noviazgo en vivo.

Juan Manuel Ramírez, novio de Marta Fort. Instagram @juanmaramirez1600

Quién es el novio de Martita Fort

Juan Manuel Ramírez es un empresario uruguayo de 28 años originario de Ciudad de la Costa, en el departamento de Canelones. Se dedica profesionalmente a la compra y venta de automóviles, principalmente dentro del segmento de vehículos de alta gama. Además de su faceta comercial, destaca por su afición al entrenamiento físico y la estética de los tatuajes.

El vínculo entre ambos surgió de forma insólita a través del propio programa de streaming. Con el paso de los meses, la relación se afianzó mediante diversos viajes compartidos que incluyeron destinos continentales como Las Vegas, en Estados Unidos.

El joven logró la aprobación total del entorno familiar más íntimo de la influencer durante sus visitas a la Argentina. Sobre la llegada de su pareja al núcleo cercano, Martita declaró en el programa Puro show: "Vino el fin de semana, Felipe se supercopó con él, toda mi familia se supercopó".

En el aspecto estético, la hija de Ricardo Fort reconoció abiertamente cuáles fueron los atributos visuales que llamaron su atención desde el primer momento. Durante un repaso en vivo del perfil del uruguayo, la joven admitió sin rodeos: "Me copan los tatuajes".

Tras meses de mantener la privacidad, la pareja decidió blanquear el romance en redes sociales compartiendo imágenes cotidianas. Con la propuesta formalizada ante la audiencia, consolidaron públicamente una historia de amor que comenzó como un divertido juego televisivo.