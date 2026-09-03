Fotografiaron a La Joaqui con otro famoso cantante argentino y despertó los rumores de romance

La escena de la música urbana nacional quedó revolucionada luego de que trascendieran imágenes exclusivas que sitúan a Joaquinha Lerena , conocida popularmente como La Joaqui , en una actitud sumamente cercana junto al exitoso cantante Tiago PZK . Se dio tiempo después a la separación que la artista tuvo con Luck Ra, referente del cuarteto.

La aparición pública de los artistas tuvo lugar en las instalaciones del Ecoparque de Plaza Italia, donde fueron captados por transeúntes y retratados por la cuenta de Instagram Lo más popu, cuyas fuentes aseguraron que ambos compartieron una charla relajada y cómplice a plena luz del día.

Este sorpresivo acercamiento encendió de inmediato las alarmas entre los fanáticos, quienes rápidamente viralizaron las postales en plataformas como TikTok e Instagram para debatir si se trata de una simple salida de colegas o del nacimiento de un vínculo sentimental. Conviene recordar que ambos referentes se encuentran actualmente solteros y que ya habían demostrado una gran sintonía artística tras colaborar conjuntamente en el popular ciclo de sesiones musicales de Big One titulado Pa' Que Te Acuerdes, un antecedente directo que alimenta la ilusión de sus seguidores.

Hasta el momento, los protagonistas de este nuevo capítulo de la farándula argentina optaron por el hermetismo y decidieron no emitir declaraciones oficiales que confirmen o desmientan un romance en puerta. Sin embargo, el impacto mediático de las fotografías no tardó en instalarse con fuerza en la agenda digital, reavivando el interés masivo en torno a la vida amorosa de la intérprete de RKT tras su mediática separación de Luck Ra .

La repercusión de este episodio se da en un momento clave de la carrera de La Joaqui, quien divide sus horas entre los preparativos de su esperado regreso discográfico al RKT y su flamante participación en la nueva temporada de la serie El marginal. Mientras las redes sociales continúan analizando cada movimiento virtual de los cantantes, la expectativa en torno a una posible confirmación oficial crece minuto a minuto en el universo de la música.

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Tuli Acosta reveló cómo vivió que la acusaran por la separación de Luck Ra y La Joaqui

La bailarina e influencer Tuli Acosta rompió el silencio de manera terminante en una entrevista exclusiva con el programa Sálvese quien pueda (América TV), donde se refirió sin filtros al hostigamiento masivo que sufrió al ser señalada injustamente como la tercera en discordia en la ruptura de sus colegas. Visiblemente afectada por el costo emocional que le significó el escándalo, la artista confesó ante las cámaras: “No me gustaba que esté mi nombre ahí de por medio, más sabiendo cuando las cosas no son así”.

Profundizando sobre el hostigamiento sistemático que debió afrontar en el universo digital durante los días de mayor ebullición del conflicto, la bailarina relató con crudeza el impacto en su salud mental y la imposibilidad de mantener una rutina normal. “No podía abrir el celular porque no había más que comentarios feos”, lamentó con dolor, para luego reflexionar sobre la impunidad de las redes al asegurar: “Te puteás con alguien en la calle y te quedás enroscado, imaginate lo que es cuando todo el mundo opina de vos sin saber”.

Lejos de esquivar los interrogantes sobre los rumores y los intentos malintencionados de desestabilizarla, la influencer aclaró que optó por resolver las diferencias de manera frontal y privada con los involucrados para resguardar su tranquilidad. En esa línea, remarcó con firmeza que "eso es lo que me hace estar tranquila", y sentenció sobre su código de conducta personal: “Siempre, si tengo un problema con alguien, lo hablo de frente”, cuestionando al mismo tiempo la viralización de audios armados con la única intención de generar mayor escándalo.

Por último, la artista intentó dejar atrás las especulaciones infundadas apoyándose en el descargo que en su momento realizó el propio Luck Ra, quien desmintió tajantemente las versiones al afirmar que “con Tuli no pasó absolutamente nada”. De esta manera, la bailarina busca reenfocar su presente profesional en nuevos proyectos artísticos, tras superar una de las polémicas más virales del año que sacudió por completo a la escena musical argentina.