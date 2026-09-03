Estados Unidos sancionó a uno de los nietos de Raúl Castro y aumentó la presión contra Cuba

El secretario de Estado estadounidense anunció un bloqueo financiero contra Fidel Ernesto Castro y cinco entidades económicas y bancarias de la isla en el medio de la difusión de una versión periodística sobre el estado de salud del expresidente.

Estados Unidos sancionó financieramente al nieto del expresidente de Cuba Raúl Castro , Fidel Ernesto Castro, y a cinco entidades económicas y bancarias, según anunció el secretario de Estado, Marco Rubio . El incremento de la tensión con La Habana se da en el medio de la incertidumbre por la salud del exmandatario cubano .

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"Entre los designados hoy se encuentran un nieto de Raúl Castro, Fidel Ernesto Castro Calis , el Banco Exterior de Cuba y cuatro entidades que explotan los recursos naturales o las reservas energéticas de Cuba en beneficio del régimen", enumeró Rubio este jueves en un comunicado.

El nieto de 31 años de Raúl es hijo de Alejandro Castro Espín , general de brigada y una de las figuras principales del gobierno, que fue a su vez sancionado por Washington recientemente. Las sanciones también alcanzaron al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel .

El funcionario de Donald Trump sentenció: " Mientras el pueblo cubano sufre , la familia Castro y sus compinches en el represivo Ministerio del Interior de Cuba (MININT) siguen perpetuando su control absoluto sobre la economía de la isla , acaparando recursos en beneficio de un pequeño grupo de élites del régimen".

Las sanciones implican la prohibición de realizar transacciones financieras y comerciales con las personas y entidades designadas , cuyos activos bajo jurisdicción estadounidense están bloqueadas. Estas medidas forman parte de la estrategia de presión que el gobierno de Trump ejerce sobre Cuba para forzar cambios económicos y políticos en el país tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro .

Tras el ataque al país caribeño, el empresario republicano había asegurado que Cuba estaba "muy cerca del colapso" y Díaz-Canel había descartado de plano cualquier negociación condicionada, además de afirmar que no habría concesiones políticas frente a Estados Unidos.

Las últimas medidas de asfixia financiera se suman al embargo estadounidense vigente desde 1961 contra la isla y la creciente presión de Washington a inversores extranjeros en Cuba.

La incertidumbre en torno a la salud de Raúl Castro

El medio con sede en Miami Diario de Las Américas publicó que el expresidente cubano de 95 años fue "asistido con equipos para mantenerlo con vida", tras haber sido "afectado aparentemente por un ACV". "No ha muerto, está gravemente enfermo", afirmó el medio.

N+ Univision 23 Miami habló con Iliana Lavastida, la directora del Diario Las Américas, quien publicó la nota y tuvo acceso a esta fuente en calidad de anonimato.

Raúl Castro.

"En la madrugada de hoy (martes) recibimos una información desde Cuba, de una fuente muy confidencial, pero muy fidedigna, que nos aseguró que Raúl Castro se encuentra en este estado que hemos reportado", explicó Lavastida. Como ningún otro medio ratificó esta información o la desmintió, es la única versión en circulación sobre el tema.