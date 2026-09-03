3 de septiembre de 2026 Inicio
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Racing: Diego Milito subió la tensión con Gustavo Costas y afirmó que "fue un error renovarle"

El presidente de la Academia fue autocrítico con la continuidad del entrenador, que luego fue despedido del equipo por los malos resultados. "Perdimos de vista el desgaste que genera tener a un técnico con varios años de gestión", reconoció.

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Diego Milito junto a Gustavo Costas.

Diego Milito junto a Gustavo Costas.

El presidente de Racing, Diego Milito, fue autocrítico con la situación de la Academia y reconoció que "fue un error" la renovación del contrato del entrenador Gustavo Costas en diciembre de 2025. Además, se refirió al delicado presente del equipo y remarcó que "no puede estar en la posición de la tabla en la que se encuentra actualmente".

El lateral de 25 años refuerza un sector débil de la defensa de Racing.
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En diálogo con un grupo de medios, Milito admitió una equivocación respecto a la continuidad de Costas, quien fue despedido en mayo tras la temprana eliminación en la Copa Sudamericana: "Fue un error y lo asumo. En ese momento creíamos que era necesario porque había un plantel entero que se tiraba de cabeza por el entrenador. Después perdimos de vista el desgaste que genera tener a un técnico con varios años de gestión".

En tal sentido, hizo alusión a la mala situación de la Academia ya que se ubica en la penúltima posición de la Zona B del Torneo Clausura 2026. "Racing no puede estar en la posición de la tabla en la que se encuentra actualmente. No estamos contentos como tampoco lo está la gente y tienen razón. Estoy plenamente convencido de que podemos sacar esto adelante. Tenemos el tercer plantel mejor valorado del fútbol argentino, después de River y Boca", expresó.

Diego Milito, presidente de Racing.

Diego Milito, presidente de Racing.

En tanto, respaldó al DT Juan Pablo Vojvoda, quien asumió el cargo en junio: "Es institucional, comprometido y con una gran metodología. Desde que está, hemos tenido buenos partidos y merecimos tener algún punto más de los que tenemos. Tenemos un gran futuro, mejor futuro que presente. Necesitamos tiempo. Es un equipo nuevo, en plena formación, con un cuerpo técnico nuevo".

Por otro lado, el presidente del club de Avellaneda expuso que desea el regreso del mediocampista Rodrigo de Paul a la institución. "Me encantaría que vuelva. Hablo constantemente con él, con Lautaro Martínez, Carlos Alcaraz y Juan Musso. Siempre les ofrezco la oportunidad de volver", señaló.

Salidas del otro lado de Avellaneda: Independiente vendió a Lomónaco y Maxi Gutiérrez

La crisis que se vive en Independiente es de dimensiones inimaginables. Luego de la contundente derrota por 3-0 frente a Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura, la respuesta de la dirigencia sumó más nafta al fuego: aceleró un inesperado desmantelamiento del plantel en las últimas horas del mercado de pases, con la venta de dos de las grandes figuras del plantel.

La baja de mayor impacto en la defensa es la de Kevin Lomónaco, el zaguero de 24 años que ya fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Elche de España. El traspaso se selló en u$s5,5 millones por el 80% de su pase. No obstante, el dinero que realmente ingresará de manera neta a la tesorería del club ronda apenas los u$s1,3 millones. Esto se debe a que un 30% sirvió para cancelar una vieja deuda por Iván Marcone de 2022, un 25% pertenece a Bragantino de Brasil y el resto se destinará a saldar la deuda por la propia compra original de Lomónaco. El defensor, que llegó a ser convocado a la Selección argentina en 2025, se despide de Avellaneda tras jugar 88 encuentros.

Por si fuera poco, el ataque también sufrió una baja con la salida de Maxi Gutiérrez, vendido al Dynamo de Moscú ruso por 7 millones de euros. Como el club compartía la ficha en partes iguales con Huachipato de Chile, la tesorería de Independiente recibirá 3,5 millones de euros. Sin embargo, la ganancia real neta terminará siendo de entre 1,5 y 2 millones de dólares tras descontar los 2 millones que aún se le adeudaban al equipo chileno desde el arribo del extremo en febrero de 2026. El delantero chileno se marcha habiendo tenido un paso sumamente breve por el club, donde jugó solo 17 partidos, anotó 4 goles y dio 2 asistencias.

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