Profundo dolor: muríó una famosa periodista considerada como una leyenda La periodista y activista que marcó el rumbo del feminismo en el siglo XX murió a los 92 años dejando un legado de décadas de lucha por la igualdad. Agregar C5N en









Sus frases y su obra siguen siendo referencia para millones de personas en todo el mundo. Redes sociales

Gloria Steinem, una de las figuras más influyentes del feminismo y el periodismo del siglo XX, murió a los 92 años en su casa de Nueva York. La noticia fue confirmada por su fundación, que informó que la activista y escritora falleció el miércoles "en paz", rodeada de personas cercanas. "Los casi 100 años que Gloria vivió en la tierra fueron años bien aprovechados, y siguió trabajando por la igualdad hasta el final", señaló la Fundación Gloria en un comunicado publicado en Instagram.

No se especificaron las causas del fallecimiento. La institución destacó además una cualidad que la definió a lo largo de toda su vida: "El mayor don de Gloria era su capacidad para escuchar a los demás, para hacer que los demás se sintieran vistos y escuchados".

Su muerte generó conmoción en el mundo del periodismo, el activismo y la política. Gloria Steinem fue cofundadora de la revista Ms., impulsora del Caucus Político Nacional de Mujeres y una voz central en el debate sobre los derechos reproductivos, la igualdad salarial y la lucha contra todas las formas de discriminación. En 2013 recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, la distinción civil más alta de Estados Unidos.

Redes sociales Quién era Gloria Steinem Nació el 25 de marzo de 1934 en Ohio y creció en un entorno marcado por la inestabilidad. Sus padres se separaron cuando tenía 10 años y desde entonces debió cuidar a su madre, que padecía depresión. Esa experiencia temprana de responsabilidad y vulnerabilidad moldeó su mirada sobre las desigualdades sociales.

Comenzó su carrera periodística en la década de 1960 en Nueva York, en un contexto en el que muchas mujeres en Estados Unidos todavía necesitaban la autorización de su marido para abrir una cuenta bancaria. Su primer gran impacto llegó en 1963 con una investigación sobre las condiciones laborales de las camareras del Playboy Club de Nueva York, un trabajo que expuso el sexismo normalizado en el ambiente laboral de la época.

Redes sociales En 1972 cofundó la revista Ms., pionera en abordar los derechos de las mujeres desde una perspectiva feminista, y ese mismo año impulsó junto a Betty Friedan, Bella Abzug y Shirley Chisholm la creación del Caucus Político Nacional de Mujeres. También organizó la primera Conferencia Nacional de Mujeres en Houston. Su propia experiencia personal alimentó su militancia, ya que a los 22 años se había sometido a un aborto ilegal en Londres, episodio que mantuvo en silencio durante años y que luego describió como definitorio en su compromiso con los derechos reproductivos. A lo largo de su vida dejó frases que se convirtieron en referencias del pensamiento feminista. Entre las más citadas: "Una feminista es cualquiera que reconoce la igualdad y la plena humanidad de las mujeres y los hombres". Y también: "El feminismo nunca se ha tratado de conseguirle un trabajo a una sola mujer. Se trata de hacer la vida más justa para las mujeres de todo el mundo". A los 66 años se casó con el empresario David Bale, padre del actor Christian Bale, quien falleció tres años después. En 2022 recibió un doctorado honoris causa de la Facultad de Humanidades de Harvard.