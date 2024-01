Fede Bal confirmó su nueva pareja y sorprendió: "Somos muy libres los dos"

El actor se hizo viral al detallar cómo es su relación amorosa, resaltando que no se tienen que dar explicaciones de nada.

En diálogo con el programa Socios del espectáculo, Fede Bal comenzó por señalar: " Me gustaría estar con ella toda la vida , y donde elija estar voy a intentar hacer lo posible para acompañarla, como ella hace ahora conmigo acá. La vida es muy linda con ella. Es nuestra primera nota, así que es todo un poco extraño ". Con estas palabras, dejó en claro que están atravesando un gran momento.

Por el lado de Flor Díaz, ella aclaró: "No soy celosa, cero problemas. Fede tampoco. Somos muy libres los dos y nos respetamos también con esa libertad". Esto hizo ruido en redes sociales, ya que no quedó en claro a qué hacía referencia y rápidamente se comenzó a especular con una relación poliamorosa.

Para finalizar, el actor volvió a hacer énfasis en lo mismo: "Nos sentimos muy bien el uno con el otro, no tenemos que dar explicaciones de nada. Ella me da una libertad que creo que ninguna mujer me dio. Cuanta más libertad das, uno más quiere quedarse al lado".

PRIMERA NOTA DE FEDE BAL Y SU NUEVA NOVIA: "Cuanto más libertad te dan, más ganas tenés de quedarte"

Tras la escandalosa y mediática separación con Sofía Aldrey, Fede Bal volvió a apostar al amor y se encuentra viviendo un nuevo noviazgo de una joven bailarina argentina que vive en México. Es decir, que vive un amor a distancia, ¿y tiene una relación abierta?