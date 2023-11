Carmen Barbieri estalló tras enterarse de que Fede Bal está de novio otra vez: "No me gustó..."

La conductora estalló de furia y lanzó una frase letal al aire de Mañanísima (eltrece). La situación se dio cuando la panelista Majo Martino comentó a que se dedicaba su nueva nuera. Allí fue cuando la exvedette respondió: “Ya sé quién es la nena. Es hermosa”.

Acto seguido, la periodista Estefi Berardi la expuso en vivo y directo: “Pero vos recién en off te enojaste. Perdón que te mande al frente, pero dijiste ‘¡cómo va a estar de novio de vuelta este pibe!’”.

Luego de esa situación, la conductora explicó por qué le molestó que su hijo esté en pareja de nuevo. En ese sentido, señaló: “Yo no pretendo que me lo cuente. Es un hombre grande, tiene 34 años y puede hacer de su vida lo que quiera. Pero que espere un tiempo. Puede salir con quien quiera, pero estar de ‘novio’… No me gustó que diga que está de novio, por respeto a su imagen. Y por respeto a Sofía, ¡ni hablar!”.

“Me enojé con él, no con la prensa. Porque decir que está de novio... Y no es en contra de ella. Me parece divina y me parece que trabajé con ella en ‘Tu cara me suena’… Fede me dice ‘es mi novia, mamá. ¿Y qué? Soy feliz’. Yo le dije que no le voy a hablar por una semana”.

Fede Bal reveló que no puede ser fiel a sus parejas

El actor Fede Bal reveló que no puede ser fiel a sus parejas por una necesidad constante de recibir estímulos, asegurando que a veces sus novias no las pueden cumplir.

En diálogo con Intrusos, Fede Bal confesó: "Lo que aprendí con mi psicólogo es que tengo una necesidad de estímulos muy grande y muchas veces las parejas que tengo no las cumplen, no por ellas necesariamente". Con estas palabras, el actor dejó en claro que a veces no es su culpa, sino la falta de acción con sus novias.

Pero no solo se quedó allí, sino que ingresando en detalles, el mediático señaló: "Lo que digo es que soy una persona con una necesidad extrema de estímulos constantes, a diario te diré. No hablo de sexo. No soy una máquina, no podría hacer el amor todos los días". Así, remarcó que no es una cuestión de tener relaciones sexuales.

Para finalizar, aclaró qué es lo que requiere de sus parejas: "Mi necesidad es una cosa de estímulos, necesito que me llegue una fotito de mi novia, algo. Tal vez esta semana no hacemos el amor, pero necesito saber que te gusto". Esta es la razón que lleva a Fede Bal a tener contactos con otras mujeres mientras está en pareja, lo cual se hizo viral por la polémica que generó con sus palabras.