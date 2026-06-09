El llamativo pedido que Evelyn Botto le hizo a Fede Bal tras enterarse que tiene tatuajes dedicados a sus ex

La panelista reaccionó en pleno vivo al descubrir los antiguos diseños en el cuerpo de su novio y le planteó una particular condición para el futuro.

El vínculo entre Evelyn Botto y Fede Bal agregó un nuevo momento tras un reclamo de la artista hacia su pareja. El ida y vuelta ocurrió frente a las cámaras durante una entrevista conjunta en SQP. En ese contexto, Yanina Latorre aprovechó para revivir los viejos chats filtrados del actor, donde prometía tatuarse una situación subida de tono con una famosa, y le preguntó de forma directa a la integrante de Otro día perdido: “ ¿A vos te prometió algún tipo de tatuaje? ”. Ante la consulta, el hijo de Carmen intentó frenar la situación entre risas exclamando: “ ¡Pará! Es horrible decirle eso a mi novia en vivo ".

Lejos de esquivar la incomodidad, Botto sorprendió a todos con una llamativa confesión sobre las condiciones que le puso a Bal. “Le dije que, como mínimo, me gustaría ser el tatuaje más grande porque tiene tres ex tatuadas en el cuerpo. O sea, mínimo en mi cara entera ”, sostuvo la actriz con total seguridad. De esta manera, el intercambio dejó en evidencia la total naturalidad con la que los novios exponen su intimidad en la televisión.

Por su parte, el propio Fede Bal se encargó de fijar su postura actual respecto a sus tatuajes, asegurando que es una etapa completamente superada. “ Ya está, basta de tatuajes ”, sentenció el director, dando a entender que las experiencias previas vinculadas al arte corporal no terminaron de la mejor manera. A lo largo de los años, el hijo de Carmen Barbieri convirtió sus romances en tinta, registrando referencias directas a varias de sus exparejas a través de ilustraciones.

Uno de los diseños más llamativos del mediático corresponde a una ex novia que vive en Alemania y cuya identidad no se conoce. En uno de sus gemelos, Federico lleva grabado el rostro de esta mujer, mientras que en la otra pierna replicó la misma imagen pero reconvertida en una calavera, simbolizando de forma artística la vida y la muerte de ese noviazgo. Asimismo, durante su recordada relación con Laurita Fernández , el actor optó por un camino más sugerente y se tatuó una boca roja en homenaje a la bailarina.

Finalmente, el historial de tatuajes de Bal incluye también a la vedette Tamara Gala, respecto de quien el conductor confirmó en reiteradas oportunidades tenerla tatuada en su cuerpo. Aunque no se conocen públicamente las formas exactas, Federico siempre reconoció que las mujeres más importantes de su vida terminaron inmortalizadas en su piel, una costumbre que ahora su actual pareja busca relativizar con humor y exigencias proporcionales.

Evelyn Botto reaccionó al recibir críticas por mostrar su peso en redes

Evelyn Botto sorprendió a sus seguidores al realizar un contundente descargo en sus redes sociales para contestar de forma directa a una serie de cuestionamientos y opiniones malintencionadas sobre su cuerpo. El revuelo comenzó luego de que la actriz y conductora compartiera que se sometió a una antropometría como parte de una transformación en sus hábitos diarios enfocada en el bienestar general.

Mostró el fragmento del procedimiento junto a una balanza y una frase que resumía su motivación y el respaldo médico: “Hoy entendí los valores de mi cuerpo. Tengo ganas, tengo un plan, tengo profesionales acompañándome”.

La comunicadora visibilizó que su peso actual se sitúa en los 78,7 kilos y fundamentó la relevancia de dicho examen para determinar los porcentajes de masa muscular en lugar de guiarse únicamente por el pesaje tradicional. “Estoy haciendo una antropometría. Es para medir músculo, grasa, todo para hacer un plan de alimentación”, describió. Según le especificó la especialista, este método ayuda a monitorear la evolución interna del organismo, confirmando que cuenta con una buena cantidad de musculos y fijando como propósito reducir de 6 a 8 kilos de grasa en un lapso de tres a cuatro meses.

Evelyn Botto Revista Noticias

La difusión de esta rutina médica desencadenaron comentarios de sus seguidores, lo que motivó críticas que la propia protagonista no dudó en exponer. Frente al comentario de una seguidora que le sentenció que ese peso “no está bien” para su cuerpo, la influencer le preguntó si era nutricionista y remarcó que avanza su proceso junto a un médico clínico, una psicóloga, un entrenador, una nutricionista y una deportóloga.

Ante este planteo, la panelista de OLGA reivindicó que su esencia va más allá de un estereotipo estético y ratificó su autonomía absoluta: “Voy a hacer lo que quiera porque es mi cuerpo. Si quiero bajar de peso, lo voy a hacer. Si tengo ganas de operarme, también lo voy a hacer”, aseguró con determinación. Con estas palabras, la conductora dejó en claro que no piensa ceder ante las presiones ajenas ni permitir que las expectativas del público condicionen las decisiones sobre su propia salud y bienestar.