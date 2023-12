Federico Bal habló sobre su nuevo noviazgo e hizo una contundente confesión: ¿con relación abierta?

Fiel a su estilo, el conductor de Resto del Mundo, se mostró distendido y luego de reconocer de estar enamorado de su mamá desde el día en que nació, explicó cómo está la relación entre ambos.

fede bal y carmen barbieri

“Qué mujer mi madre, ¿no? Polémica por donde la mires, talentosa por todos lados. Yo estoy enamorado de mi mamá y yo no tengo ningún problema que me digan que es complejo de Edipo. Sí, estoy enamorado de esa señora desde el día en el que nací”, reconoció y agregó: “No es tan cierto que estamos distanciados, solo que bajaron un poco el contacto”.

Por otro lado, la diva de los almuerzos no lo perdonó y quiso hondar un poco más sobre el nuevo noviazgo de Fede Bal junto a Florencia Díaz.

Federico Bal habló sobre su nuevo noviazgo y negó que tiene una relación a distancia

Después de tres años de relación, Federico Bal finalizó a principio de este año su relación con la maquilladora y estilista Sofía Aldrey luego que se conocieran una gran cantidad de chats con varias mujeres.

Sin embargo, el conductor no le cierra las puertas al amor y contó que desde mitad de año empezó a conocerse con la bailarina Florencia Díaz y que luego de un par de meses conociéndose están viviendo un romance.

Ese detalle Mirtha Legrand lo sabía, pero quiso indagar más sobre esta nueva relación y Bal no escapó a la pregunta: “Es una relación a distancia. Ella está en México ahora. Tal vez la gente piensa cómo hago con esta relación... pero el amor me sale naturalmente”.

“Es la mejor bailarina que vi en mi vida, pero no sabes lo que es Mirtha, compite con un ritmo que es west coast swing, que es una mezcla de ball room. Es muy bello lo que hace. Ahora está en Toulouse en este momento, en Francia. La admiro mucho, la conocí este año viajando por Resto del Mundo, ella vive en México, empezamos a habar a mitad de año más o menos, estaba cerca yo, yendo a Panamá. Al principio me parecía que iba a ser difícil y hoy es como lo más fácil del mundo”, describió totalmente admirado sobre su novia.

Y detalló: “Mucha gente dice ‘pero bueno tienen una relación abierta’, no, la verdad no tenemos una relación abierta, yo no dije eso ni ella tampoco. Estamos viviendo una relación súper cerrada, yo estoy solo con ella y me sale orgánicamente, ojalá que la vida nos junte siempre. Yo estoy muy feliz con ella”.