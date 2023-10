¿Fátima Florez espera un hijo de Javier Milei? La confirmación de Ángel de Brito

fatima flores y milei Movilpress

"Está descompuesta, somatizando esta reacción que ella considera injusta por demás", agregó a lo que Luis Ventura sumó: "Lo que dije la semana pasada es que el rumor que se venía es el embarazo. Si es cierto o no es otra historia".

Pero el conductor de LAM habló con ella y le desmintió la noticia: “No estoy embarazada, ni idea de dónde salió esto. Estoy indispuesta”. Además, Javier Milei le contestó a Marina Calabró a su consulta y puso: “¿Están locos?”.

Ángel de Brito estalló de bronca con Zaira Nara por un polémico comentario

Producto de la ausencia de Pampita, Zaira Nara fue parte del jurado del Bailando 2023 y se codeó con el actual panel. Pero, a pesar de que todo había parecido terminar en buenos términos, en las últimas horas hizo declaraciones que complicaron su relación con ellos y Ángel de Brito estalló de bronca.

Esto no cayó para nada bien por la primera frase. Luego agregó: "Si sos un poco sensible... te dan. A mí por momentos no me importaba, pero después salís y te preguntan. Si fue solo estar un ratito ahí, la pasas bárbaro, porque la verdad que está bueno. Pero te tenés que fumar varias".

El video se hizo viral y De Brito disparó: “Y a esta ¿qué le pasa?” y citó el video, pero no obtuvo respuesta de la modelo. ¿Se viene el final de la relación? Además, hace semanas le consultaron al conductor de LAM a quién prefería entre Paula y Zaira y eligió a Chaves.