Confirmado: Ángel de Brito reveló que abandonará LAM

“No hablé con Ventura, ¿cómo me confirmó? Ayer me pasó eso, me confirmó Ventura como conductor del Martín Fierro de Miami. Está bueno, sí", expresó en medio de desconcierto y enojo.

Fue entonces que lo confirmó: "La fecha es el lunes 27 de noviembre. Me voy de LAM y el Bailando. Pampita se toma vacaciones cada cinco minutos. Yo me voy, que Pampita se quede, no me importa. También van a ir otros. Igual, son cosas que dice Ventura al aire. A mí nadie me llamó, no me dijeron 'es tal fecha'”.

Se sabe que es una presentación donde cantará Maluma, Diego Torres y van a estar presentes Susana Giménez y Mirtha Legrand, entre los más destacados. Aprovechó, también, para revelar: “Te sumo que APTRA antes del Martin Fierro Latinoamericano el 2 de noviembre entrega los de la televisión de cable, veremos qué pasa ahí también”.

Los Martín Fierro se mudan a Miami: todos los detalles

Los premios Martín Fierro Internacional se entregarán en la ciudad de Miami, Estados Unidos, algo que llamó mucho la atención y llevó al presidente de APTRA, Luis Ventura, a dar explicaciones.

Martín Fierro en Miami: Muchos famosos llaman a Luis Ventura rogando ir

En cuanto a los presentadores de los Martín Fierro Internacional, Ventura confesó: "Los candidatos para la conducción son Pampita, Juanita Viale y Ángel De Brito, esos son los convocados para tomar la animación de lo que es esta entrega. Pampita casi te diría que sí la tenemos ya". Así, dos de ellos son empleados de América TV, mismo medio donde dio la entrevista.