Eyes of Wakanda es el nuevo estreno de Marvel que llega a Disney+: de qué se trata

Desde que Disney+ vio la luz, Marvel no supo dar en la tecla sobre cómo expandir su Universo Cinematográfico . Podemos debatir la calidad de sus producciones en el cine que ha ido variando a lo largo del tiempo , pero sí hay hechos concretos con relación a que sus series no han logrado dar en la tecla con lo que necesita este universo. Lo ha dicho el público, lo ha dicho la crítica y lo ha confirmado Kevin Feige en sus últimas entrevistas declarando que no fue una buena idea priorizar cantidad antes que calidad.

En ese contexto, hubo poca interacción de series animadas con el universo . What If fue de mayor a menor, y terminó pasando de ser un lindo agregado a la saga del multiverso a una serie sumamente olvidable. Eyes of Wakanda viene a ser una segunda interacción que, lejos de plantearse en realidades alternativas , nos muestra diversas épocas de esta región que gobierna Black Panther a lo largo del tiempo.

Qué cuenta Eyes of Wakanda, el estreno animado por el que apuesta Marvel

La miniserie cuenta con cuatro capítulos y cada uno de ellos retrata un episodio icónico de la historia universal, como la batalla de Troya o la China imperial, y nos muestra cómo Wakanda interactuaba con estos hechos. No es la primera vez que Marvel mezcla historia y la recanoniza en su universo; lo ha hecho también con Agatha y la caza de brujas del medioevo, y en cómics lo hace habitualmente.

En este caso, resulta más interesante ver cómo Marvel reimagina los sucesos históricos que cómo Wakanda interactúa con ellos. Casi nada de la acción se realiza en este país ficticio de Marvel, y poco y nada tiene que ver con Black Panther. Los personajes son mayoritariamente nuevos y las relaciones con el MCU son vagas. Destaco la idea de intentar hacer una serie que se valga por sí sola, pero no termina de conectar bien sus ideas ni de dar un eje central de por qué eligieron el formato de miniserie, más que vagas conexiones entre algunos personajes a lo largo del tiempo. Predator: Killer of Killers es una película que hace algo parecido con minihistorias y su formato le hubiese venido infinitamente mejor a Eyes of Wakanda.

Parece un subidón de calidad muy grande respecto al estilo de What If, que se quedaba aún más en el medio de querer representar modelos realistas y dibujos ficticios. En esta ocasión no temen hacer facciones que no podrían existir en la vida real ni plasmar con delicadeza ciertos rostros: se nota que hubo mucha más libertad creativa y eso se valora un montón.

En donde más brilla la serie es en un apartado específico de la animación, y en las peleas y la acción frenética de ciertas escenas. Con mucha claridad y variedad de planos, Eyes of Wakanda termina ofreciendo buenos desfiles de entretenimiento que sobrepasan lo opaco de su narrativa. Este acierto, sumado a la existencia de series recientes fuera de este canon como X-Men ‘97 o Your Friendly Neighborhood Spider-Man, me parece que Marvel tiene aún bastante margen para mejorar sus producciones del MCU y ofrecer experiencias significativas en animación.

La misma intenta tocar temáticas interesantes como la dualidad de los personajes y qué tan buena es Wakanda como región. El principal problema con esto es que no dista del tema central que hemos visto en Black Panther y no le dan la suficiente profundidad como para que el tema se aborde desde otra perspectiva o se amplíe significativamente. Termina siendo una conclusión sobre conclusión de algo que ya hemos visto en la película de este universo.

La adhesión de Iron Fist es de lo mejor y termina ofreciendo una conexión con Marvel desde un lugar innovador que le viene bien a estas series, donde el eje no es lo que está pasando actualmente en esta megahistoria conectada. Los últimos dos capítulos son mucho más concretos que los primeros dos y terminan dando destellos de mejoría que sería bueno explorar en futuras producciones, como la interacción entre dos culturas ficticias radicalmente diferentes o la conexión temporal entre algo actual del MCU y que pasó hace siglos.

Eyes of Wakanda es una miniserie correcta, cumplidora. Un poco mejor que lo que venía haciendo el estudio desde What if, pero lejos de la calidad que han mostrado en las series fuera del universo. Marvel debería empezar a darle una vuelta de tuerca para poder conectar con el resto de sus películas porque, hasta el momento, por tiempos de producción y por calidad, no han cumplido con lo que esperaban.

Fuera de eso, la serie va de menos a más. Empieza con capítulos sin mucho criterio y con pocas motivaciones para terminar con algunos destellos de buenas incorporaciones narrativas al rico mundo que representa Wakanda dentro del universo de Marvel. Se siente mejor por expandir ese microuniverso que por ser una serie en sí misma. Quizás sea el principio de otras producciones más ambiciosas del estilo.