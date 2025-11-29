Esta pelea de Hulk aún enoja a los fans de Marvel que esperan revancha: ¿cuál es?

- Los hermanos Russo se enfrascaron en una de las mayores polémicas de su carrera hace siete años. En 2018, los directores estrenaron en cines 'Vengadores: Infinity War' iniciando con ello el fin de la Saga del Infinito.
- Thanos irrumpía con fuerza frente a los asgardianos para hacerse con el Teseracto, y para ello el Titán Loco se enfrentó cuerpo a cuerpo con Hulk firmando una de las mayores humillaciones del UCM y Marvel en general.
- La paliza que Thanos propició a Hulk en 2018 todavía resuena en internet y pocos están conformes con la humillación que el Vengador sufrió a manos del Titán Loco, puesto que otros personajes como Capitana Marvel, Bruja Escarlata e incluso Iron Man y Capitán América pudieron hacer frente mínimamente a este poderoso ser.
- Aunque es realmente cierto que Hulk no hubiera ganado nunca a Thanos, puesto que tuvo problemas para derrotar a Thor y también a Fenris, los hermanos Russo podrían haberle dado un minuto de gloria al personaje o por lo menos una pequeña revancha en 'Vengadores: Endgame' para redimir al personaje.
Los hermanos Russo se enfrascaron en una de las mayores polémicas de su carrera hace siete años. En 2018, los directores estrenaron en cines 'Vengadores: Infinity War' iniciando con ello el fin de la Saga del Infinito. Durante los primeros compases de la película, Thanos irrumpía con fuerza frente a los asgardianos para hacerse con el Teseracto, y para ello el Titán Loco se enfrentó cuerpo a cuerpo con Hulk firmando una de las mayores humillaciones del UCM y Marvel en general.