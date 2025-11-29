Esta pelea de Hulk aún enoja a los fans de Marvel que esperan revancha: ¿cuál es? La mayor paliza de Hulk en el UCM aun genera división y polémica siete años después: afirman que fue algo vergonzoso, a pesar de tener sentido. + Seguir en







Los hermanos Russo se enfrascaron en una de las mayores polémicas de su carrera hace siete años. En 2018, los directores estrenaron en cines 'Vengadores: Infinity War' iniciando con ello el fin de la Saga del Infinito.

Thanos irrumpía con fuerza frente a los asgardianos para hacerse con el Teseracto, y para ello el Titán Loco se enfrentó cuerpo a cuerpo con Hulk firmando una de las mayores humillaciones del UCM y Marvel en general.

La paliza que Thanos propició a Hulk en 2018 todavía resuena en internet y pocos están conformes con la humillación que el Vengador sufrió a manos del Titán Loco, puesto que otros personajes como Capitana Marvel, Bruja Escarlata e incluso Iron Man y Capitán América pudieron hacer frente mínimamente a este poderoso ser.

Aunque es realmente cierto que Hulk no hubiera ganado nunca a Thanos, puesto que tuvo problemas para derrotar a Thor y también a Fenris, los hermanos Russo podrían haberle dado un minuto de gloria al personaje o por lo menos una pequeña revancha en 'Vengadores: Endgame' para redimir al personaje.

Pese a que el destrozo del monstruo Gamma se atribuye a su brutalidad y falta de táctica y precisión en sus golpes, Banner apenas pudo siquiera rozar a su enemigo, lo que tampoco se acaba de entender.

Hulk Redes sociales Cuál es la pelea de Hulk que tiene enfurecidos a los fans de Marvel "No voy a mentir. Thanos dio unos golpes brutales. Disparos precisos", comenta uno de los usuarios en la publicación que tenéis justo arriba. "Esta escena es una gran mentira", añaden. "El Hulk más débil y fraudulento de todos los tiempos", continúan. "Creo que todas las críticas nunca habrían sucedido si se hubiera mostrado a Thanos usando la Gema del Poder aquí".

Aunque es realmente cierto que Hulk no hubiera ganado nunca a Thanos, puesto que tuvo problemas para derrotar a Thor y también a Fenris, los hermanos Russo podrían haberle dado un minuto de gloria al personaje o por lo menos una pequeña revancha en 'Vengadores: Endgame' para redimir al personaje. Desde entonces, Hulk no ha vuelto a ser el mismo, pero hay esperanzas de poder volver a ver la versión más salvaje del Vengador gracias a 'Spider-Man: Brand New Day'.

