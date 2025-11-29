IR A
Esta pelea de Hulk aún enoja a los fans de Marvel que esperan revancha: ¿cuál es?

La mayor paliza de Hulk en el UCM aun genera división y polémica siete años después: afirman que fue algo vergonzoso, a pesar de tener sentido.

Los hermanos Russo se enfrascaron en una de las mayores polémicas de su carrera hace siete años. En 2018

Los hermanos Russo se enfrascaron en una de las mayores polémicas de su carrera hace siete años. En 2018, los directores estrenaron en cines 'Vengadores: Infinity War' iniciando con ello el fin de la Saga del Infinito. Durante los primeros compases de la película, Thanos irrumpía con fuerza frente a los asgardianos para hacerse con el Teseracto, y para ello el Titán Loco se enfrentó cuerpo a cuerpo con Hulk firmando una de las mayores humillaciones del UCM y Marvel en general.

La estrella de Stranger Things habló sobre su futuro en Marvel.
No lo esperaban: Sadie Sink, la estrella de Stranger Things, calmó las aguas y le mandó un mensaje a los fans de Marvel

La paliza que Thanos propició a Hulk en 2018 todavía resuena en internet y pocos están conformes con la humillación que el Vengador sufrió a manos del Titán Loco, puesto que otros personajes como Capitana Marvel, Bruja Escarlata e incluso Iron Man y Capitán América pudieron hacer frente mínimamente a este poderoso ser. Pese a que el destrozo del monstruo Gamma se atribuye a su brutalidad y falta de táctica y precisión en sus golpes, Banner apenas pudo siquiera rozar a su enemigo, lo que tampoco se acaba de entender.

Hulk

Cuál es la pelea de Hulk que tiene enfurecidos a los fans de Marvel

"No voy a mentir. Thanos dio unos golpes brutales. Disparos precisos", comenta uno de los usuarios en la publicación que tenéis justo arriba. "Esta escena es una gran mentira", añaden. "El Hulk más débil y fraudulento de todos los tiempos", continúan. "Creo que todas las críticas nunca habrían sucedido si se hubiera mostrado a Thanos usando la Gema del Poder aquí".

Aunque es realmente cierto que Hulk no hubiera ganado nunca a Thanos, puesto que tuvo problemas para derrotar a Thor y también a Fenris, los hermanos Russo podrían haberle dado un minuto de gloria al personaje o por lo menos una pequeña revancha en 'Vengadores: Endgame' para redimir al personaje. Desde entonces, Hulk no ha vuelto a ser el mismo, pero hay esperanzas de poder volver a ver la versión más salvaje del Vengador gracias a 'Spider-Man: Brand New Day'.

hulk
