Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 250.000 pesos a 30 días en diciembre 2025 Las tasas bancarias muestran diferencias según el canal donde se opere. La modalidad digital permite un retorno más elevado en apenas 30 días. Por + Seguir en







Las proyecciones inflacionarias mensuales continúan ubicándose en niveles cercanos al 2%.

Los plazos fijos vuelven a atraer a quienes buscan un rendimiento mensual previsible ante un contexto económico cambiante.

Las tasas varían según el banco y el canal elegido, siendo más convenientes las operaciones digitales frente a las presenciales.

Un depósito de 250.000 pesos deja resultados distintos entre sucursal y homebanking, con intereses más altos en la modalidad electrónica.

Frente a una inflación cercana al 2% mensual, los plazos fijos continúan ofreciendo un rendimiento real positivo si se reinvierte cada mes. La colocación de dinero en plazos fijos vuelve a ganar espacio entre los pequeños ahorristas que priorizan certezas y un rendimiento estable, especialmente frente a un contexto económico en constante movimiento. La consulta más recurrente es cuánto se puede obtener en apenas un mes a partir de un monto inicial concreto.

En los últimos meses, las tasas ofrecidas por las entidades financieras muestran variaciones notables, lo que lleva a evaluar con atención qué banco ofrece mejores condiciones. La diferencia entre invertir de manera presencial o a través de canales digitales también configura un factor clave para mejorar el resultado final. Es por eso que conviene conocer los valores actualizados para estimar con claridad qué rendimiento brinda un depósito de 250.000 pesos en diciembre y cómo se ubica esa ganancia frente a la evolución de los precios.

Dinero1 Cuánto ganas por depositar $250.000 en un plazo fijo según el banco Las entidades financieras presentan resultados distintos según si la operación se realiza en ventanilla o por plataformas online. Para un depósito en una sucursal del Banco Nación de 250.000 pesos a 30 días, un plazo fijo ofrece una TNA del 21,50% y una TEA del 23,75%. Con esas condiciones, el interés generado asciende a 4.417,81 pesos, por lo que al finalizar el período el ahorrista recibe 254.417,81 pesos.

En cambio, al optar por la modalidad electrónica, los bancos aplican tasas más elevadas. Con una TNA del 26% y una TEA del 29,34%, la inversión produce 5.342,47 pesos de interés, resultando en un total de 255.342,47 pesos al vencimiento. Estas diferencias muestran por qué muchos optan por operar de manera digital, donde suelen encontrarse alternativas más competitivas.

Dinero plazo fijo A la hora de realizar inversiones en moneda nacional, se trata de una de las opciones más elegidas. Te contamos más en la nota. Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación Las proyecciones inflacionarias mensuales continúan ubicándose en niveles cercanos al 2%, según estimaciones privadas. Con este panorama, los plazos fijos mantienen un rendimiento real positivo, aunque los analistas recomiendan revisar mes a mes la evolución de precios y tasas. La posibilidad de reinvertir los intereses sigue siendo una forma efectiva de sostener el poder de compra en períodos de actualización moderada.