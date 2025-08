Previos al MCU: cuáles fueron las principales películas de Marvel que encaminaron el mundo de los superhéroes

El estreno de Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos (The Fantastic Four: First Steps, 2025), y la llegada de la primera familia marveliana al MCU, nos da la excusa perfecta para repasar otras producciones que triunfaron antes del arribo de Kevin Feige.

Qué películas de Marvel previas al MCU se destacaron para el mundo de los superhéroes

EL HOMBRE ARAÑA 2 (SPIDER-MAN 2, 2004)

Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y un éxito taquillero como El Hombre Araña (Spider-Man, 2002) necesitaba una continuación a su altura. Sam Raimi redobla la apuesta y nos entrega una aventura arácnida muchísimo mejor que la primera, donde Peter Parker (Tobey Maguire) se termina consagrando como el héroe más amado por chicos y grandes, gracias a la mezcla de acción, humor, drama y conflictos adolescentes que plantea el director.

A Tobey ya se le caían un par de décadas, pero Raimi igual nos regaló un grandísimo villano en las manos del Doc Ock de Alfred Molina, una hermosa historia de amor y compromiso, y la inspiración que debe provenir de estos justicieros en spandex.

X-MEN 2 (X2, 2003)

Con X-Men (2000), Bryan Singer inauguró la era de los superhéroes modernos y, a pesar de un presupuesto ínfimo para este tipo de películas, salió muy bien parado con la primera aventura cinematográfica de los mutantes. Más confiado (y con un mayor respaldo económico), se despachó con esta secuela: oscura, dramática, llena de acción, humor, conciencia social y grandes personajes.

El realizador muestra la verdadera naturaleza del ser humano y a uno de sus grandes villanos, William Stryker (Brian Cox): un tipo que no necesita poderes para hacer maldades. El equipo X se afianza, suma aliados a sus filas y hasta hace equipo con los ‘malos’ para derrotar a un enemigo en común.

BLADE II: CAZADOR DE VAMPIROS (BLADE II, 2002)

Guillermo del Toro toma la posta de Stephen Norrington, y su correctísima primera entrega vampírica, y le infunde más extrañeza, calidad, su particular estilo visual y mitología a esta nueva aventura que encuentra al colmilludo de Blade (Wesley Snipes) haciendo buenas migas con un grupo de chupasangres enemigos para derrotar a una amenaza aún mayor.

La película no es perfecta, pero sus virtudes exceden cualquier falla; un suceso que logró abrirle las puertas al director mexicano para, un par de años después, poder sumergirse de lleno en el universo de Hellboy.

HULK (2003)

Ang Lee se corre de su zona de confort para hacerse cargo de la primera incursión cinematográfica de Bruce Banner y su alter ego de carácter irascible. La historia de Lee tiene muchos puntos a favor, logra captar la esencia del personaje en la piel de Eric Bana, y una estética comiquera que es la envidia de Louis Leterrier.

Universal Pictures apostó más de 130 millones, una cifra que apenas logró recaudar en los Estados Unidos, además de las críticas desparejas; pero Hulk se sigue destacando en esa era previa al MCU. Un pasado trágico, un accidente nuclear y una doble personalidad complicadísima de controlar es lo que nos ofrece esta adaptación del ‘héroe’ más verde de Marvel.

EL CASTIGADOR (THE PUNISHER, 2004)

Si vamos a ser honestos, la versión de Jonathan Hensleigh es la más “conocida” de todas las que llegaron a la gran pantalla, en gran parte, por las caras famosas de Thomas Jane como Frank Castle y la de John Travolta como Howard Saint, el villano de turno. Castle es un agente especial del FBI que suele trabajar encubierto.

Durante una operación muere el hijo de Saint, un hombre de negocios dedicado al lavado de dinero, que no duda en tomar represalias matando a toda la familia del agente y dándolo por muerto. Frank no se va a quedar de brazos cruzados y, convertido en juez, jurado y ejecutor, acabará con Saint y todos sus lugartenientes, en la piel de un vigilante despiadado conocido como Punisher.