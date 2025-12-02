Esta cantante estadounidense se separó a principio de año y ahora salió a la luz qué sucedió: de quien se trata La intérprete confirmó su separación tras una década de matrimonio. Problemas de confianza, distancia y un cambio personal profundo marcaron el final de la relación. + Seguir en







Esta cantante estadounidense se separó a principio de año y ahora salió a la luz qué sucedió. Pexels

La interprete norteamericana confirmó su separación de Eric Johnson tras diez años de matrimonio.

La ruptura fue descrita como “dolorosa” y motivada por problemas de confianza y desconexión emocional.

La pareja había decidido vivir separada desde el año pasado para intentar salvar la relación.

Ella afirma que su independencia creció tras celebrar siete años de sobriedad. Esta cantante estadounidense se separó a principio de año y ahora salió a la luz qué sucedió: casados durante 10 años, confirmaron oficialmente su separación a comienzos de esta semana. ¿de quien se trata?

La cantante emitió un comunicado en el que describió el proceso como “doloroso”, poniendo fin a meses de rumores y especulaciones sobre el estado de su matrimonio.

A pesar de la tristeza que implica cerrar una relación de una década, fuentes cercanas aseguran que la artista está mostrando fortaleza emocional y un enfoque renovado en su futuro y el de sus hijos. “Tiene días buenos y malos, pero lo está manejando bien, dadas las circunstancias”, dijo un allegado.

Jessica simpson y eric johnson Cómo fue la separación de Jessica Simpson y Eric Johnson Según fuentes cercanas, la pareja arrastraba problemas de confianza y una desconexión emocional creciente. “Jess y Eric ya no estaban en la misma sintonía, y eso generó una brecha entre ellos”, reveló una fuente a Page Six. En un intento por recomponer la relación, la pareja decidió vivir separada desde el año pasado, pero la distancia no solo no ayudó: confirmó la necesidad de un cierre definitivo.

El tiempo a solas fue especialmente significativo para Simpson, quien celebró recientemente siete años de sobriedad. Ese proceso personal impulsó en ella un fuerte deseo de independencia, marcando un antes y un después en la dinámica de la pareja. En su comunicado, la cantante enfatizó que su prioridad absoluta es el bienestar de sus tres hijos: Maxwell (12), Ace (11) y Birdie (5). “Nuestros hijos son lo primero, y estamos enfocados en lo mejor para ellos”, declaró Simpson, agradeciendo el apoyo y solicitando privacidad.

Rumores de ruptura habían comenzado a circular en noviembre de 2024, cuando Simpson compartió un mensaje en Instagram sobre su regreso a la música como una forma de disculparse consigo misma “por soportar cosas que no merecía”. A eso se sumaron cambios visibles: la pareja dejó de asistir junta a eventos escolares y ambos fueron captados sin sus anillos de matrimonio. La pareja está actualmente en proceso de vender su mansión valuada en 18 millones de dólares en Hidden Hills, California. El movimiento se interpreta como una señal clara de que la separación avanza hacia un divorcio formal. Cabe recordar que ambos ya habían estado casados anteriormente: Simpson con Nick Lachey —su pareja en Newlyweds— y Johnson con la estilista Keri D’Angelo.