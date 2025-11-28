La actriz se refirió a las teorías que circulan sobre su enigmático personaje en Spider-Man: Brand New Day y adelantó que el público todavía deberá esperar para descubrir la verdad.

La incorporación de Sadie Sink al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) continúa siendo un gran misterio, especialmente en relación con la película Spider-Man: Brand New Day . La propia actriz ha avivado las especulaciones al comentar las diversas teorías que circulan sobre el personaje que interpretará. En una entrevista con Entertainment Weekly, Sink se refirió a las elucubraciones con una frase que se ha vuelto viral: “Mucha gente olvida que el color de pelo puede cambiar, pero sí, entiendo todas las teorías”. Esta declaración se convirtió inmediatamente en el centro de una creciente discusión en redes sociales.

A pesar de mostrarse divertida por el torrente de rumores, la actriz de Stranger Things se mantuvo en la prudencia esperada de un proyecto del UCM, evitando confirmar cualquier pista sobre su rol. Cuando le consultaron sobre el tema, señaló: “La gente tendrá que esperar y ver. Estoy emocionada por que todo eso, tal vez, quede atrás”. Con esta respuesta, Sadie Sink logra mantener el secreto a salvo, alimentando la intriga entre los fans mientras el estudio resguarda los detalles de la trama y la identidad de su personaje dentro del universo arácnido.

La actriz reveló, incluso, que algunas de las teorías y rumores surgieron antes de que ella tuviera conocimiento formal de su participación en el proyecto. Un ejemplo notable es la especulación sobre si encarnaría a la mutante Jean Grey. Sobre esto, Sadie Sink comentó su sorpresa: “Eso estaba ocurriendo antes de que siquiera supiera que estaría trabajando en esto. Yo decía: ‘¡Esperen! ¿De qué están hablando?’”. Esto subraya la magnitud de las expectativas que rodean su llegada al UCM y la forma en que los fans están tratando de adivinar su papel antes del anuncio oficial.

La incorporación de Sadie Sink al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), particularmente en Spider-Man: Brand New Day , continúa envuelta en un fuerte nivel de secretismo y un notable caudal de teorías entre los fans. La actriz, consultada por Entertainment Weekly sobre las especulaciones vinculadas a su personaje, respondió con humor pero sin ofrecer confirmaciones, manteniendo la postura reservada que el estudio exige. Esa cautela funciona como un elemento decisivo para sostener la expectativa en torno a su participación.

El eje de gran parte de las discusiones gira en torno al personaje que podría interpretar, muchas veces relacionado con su característica apariencia . Sadie Sink se refirió a este tema con una advertencia sutil hacia los seguidores, al señalar: “Mucha gente olvida que el color de pelo puede cambiar, pero sí, entiendo todas las teorías”. Con esa frase, la actriz invita a no basar las hipótesis únicamente en su cabello pelirrojo, ya que deducciones como la posibilidad de que interprete a Firestar o Rachel Cole-Alves podrían estar equivocadas.

Sadie Sink Marvel y Sony mantienen un firme hermetismo sobre las tramas, lo que incrementa la especulación del público. Getty Images

Además, la actriz de Stranger Things reveló que algunos rumores surgieron incluso antes de que tuviera conocimiento formal de su participación en el proyecto. Un ejemplo claro es la especulación sobre si interpretaría a Jean Grey, teoría que ya circulaba con intensidad entre los fans. Su reacción inicial fue de desconcierto, con el recuerdo de haber pensado: “Eso estaba ocurriendo antes de que siquiera supiera que estaría trabajando en esto. Yo decía: ‘¡Esperen! ¿De qué están hablando?’”.

Sin ofrecer afirmaciones concretas, Sink sostuvo el nivel de misterio al evitar confirmar o descartar cualquier teoría referida a su papel. En sus declaraciones, se limitó a afirmar que los seguidores “tendrán que esperar y ver” para descubrir la verdad sobre su personaje. También mencionó que se siente aliviada ante la idea de que la incertidumbre termine cuando se realice el anuncio oficial, reconociendo el volumen de conjeturas que circula.

sadie

En medio de este clima de reserva, la actriz compartió una anécdota de filmación que refleja el riguroso protocolo de confidencialidad del estudio. Comentó que, mientras Tom Holland puede saludar libremente a los fans durante los rodajes, ella debe permanecer cubierta con abrigos voluminosos que ocultan cualquier detalle de su vestuario. Bromeó sobre ese cuidado extremo diciendo que, en esas circunstancias, “parece un pingüino”, resaltando la magnitud del secreto que rodea a su personaje.

El hecho de que Sadie Sink figure en el elenco no solo de Spider-Man: Brand New Day sino también de Avengers: Secret Wars indica que su personaje ocupará un rol de peso en el futuro del UCM. Aunque existen numerosas teorías y pistas indirectas, su identidad continúa siendo uno de los enigmas más resguardados de la Fase 6 de Marvel, lo que mantiene a la audiencia expectante hasta el estreno de la película.