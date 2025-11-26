IR A
Revelado: cómo hizo Robert Downey Jr. para elevar a una figura de Marvel cuando los directores casi lo descartan

La historia oculta tras la llegada de un nuevo superhéroe muestra el peso de las alianzas y la importancia de los mentores en Hollywood.

El agradecimiento de Holland hacia Downey Jr. no solo refleja la importancia de ese momento para su carrera, sino también el impacto que tuvo en la franquicia.

Tom Holland rindió homenaje a Robert Downey Jr. por su papel clave en el inicio de su carrera como Spider-Man dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). El actor británico reconoció que, gracias a la intervención de Downey Jr., pudo grabar íntegramente su primera escena como el superhéroe en Capitán América: Civil War, un momento decisivo tanto para su trayectoria como para el desarrollo de la saga.

Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars fueron afectadas recientemente por retrasos significativos; Doomsday ahora está programada para llegar a los cines el 18 de diciembre de 2026.
¿Spoiler alert? Una directora de Marvel habría revelado un superhéroe clave de Avengers Doomsday

Según detalló Espinof, la participación de Downey Jr. evitó que la presentación de Holland quedara reducida a un breve fragmento, permitiendo que el debut del nuevo Spider-Man tuviera el impacto esperado por los seguidores de Marvel Studios.

Qué le dijo Robert Downey Jr. a los directores de Marvel sobre Tom Holland

El contexto de este episodio se remonta al rodaje de Capitán América: Civil War, cuando Holland fue seleccionado para interpretar a Peter Parker. La película, dirigida por los Hermanos Russo, se caracterizaba por la presencia de numerosos personajes y una trama centrada en el enfrentamiento entre los principales héroes de la franquicia, como el Capitán América, Viuda Negra, Falcon, el Soldado del Invierno, Pantera Negra, Ant-Man, entre otros.

En ese escenario, la introducción de Spider-Man suponía un reto, ya que debía destacar entre un elenco repleto de figuras consolidadas. Espinof recuerda que, aunque se trabajó en una escena introductoria para el personaje, las limitaciones de tiempo obligaron a los directores a recortar el metraje, lo que amenazaba con reducir la participación de Holland a apenas dos páginas de guion.

La situación cambió cuando Robert Downey Jr., quien interpretaba a Iron Man, intervino en el set de rodaje. Holland relató en una entrevista recogida por Espinof: “Cuando llegué al set de rodaje después de lograr el papel, mi escena había sido reducida significativamente de lo que hice en la audición. Ahora eran quizás dos páginas”.

Ante esta situación, Downey Jr. preguntó: “¿Adónde se fueron todas las líneas del chico?”. Los directores le explicaron las dificultades de metraje, pero el actor insistió: “No, van a querer dedicar tiempo a esto. Rodemos todo lo de la audición. Siempre pueden cortarlo, pero van a querer tenerlo”.

Finalmente, los Hermanos Russo accedieron y grabaron la escena completa, que terminó utilizándose en la película. Holland reconoció: “Y usaron todo. Se lo debo a él. Eso es realmente genial”.

El agradecimiento de Holland hacia Downey Jr. no solo refleja la importancia de ese momento para su carrera, sino también el impacto que tuvo en la franquicia. El actor británico ha compartido en varias ocasiones anécdotas sobre su primera experiencia en el UCM y ha expresado su deseo de, en el futuro, poder asumir un rol similar como mentor de un posible Miles Morales, aunque por ahora no hay una fecha definida para ese proyecto.

