Explotó la interna en el grupo más querido de Gran Hermano: "No tenían la misma onda"

Pero, según Paparazzi, terminaron su amistad: "No tenían la misma onda ni los mismos objetivos de vida. Están en distintas etapas y eso, con el correr del tiempo, se empezó a notar”. Sucede que Julieta con sus proyectos tiene trabajo durante todo el día y poco puede dedicar a sus amigos.

Mientras que Daniela está transitando un embarazo y será madre a principios del 2024. Romina, por su parte, es parte del Bailando 2023 y el hecho de ensayar la aleja de todos los eventos posibles. Esto indica que, el día a día las alejó. ¿Se volverán a amigar?

Daniela Celis confirmó cuándo nacerán sus gemelos: los detalles

La exparticipante de Gran Hermano 2022, Daniela Celis, confirmó que sus gemelos nacerán entre el final de enero y el principio de febrero de 2024, algo que sorprendió a todos sus fanáticos.

En diálogo con el programa Cortá por Lozano, Daniela Celis comenzó por expresar: "Feliz con esta doble llegada, me dieron 27 de febrero con cuarenta semanas, pero ya me dijeron que no van a llegar a esas semanas. Va a ser con cesárea programada porque seguramente nazcan prematuros ya que son dos". De esta manera, la integrante de Telefe dio una fecha límite de la que no podrá pasarse.

Pero no se quedó con eso, sino que buscó dar precisión: "Con muchos cuidados puede que nazcan a principios de febrero o fines de enero. A mi me dijeron 'vos aguantá porque seguramente tu panza va a ser algo que no vas a poder ni caminar' así que cuanto más aguantemos mejor". Así, reveló que tendrá que soportar un dolor físico muy grande por el embarazo.