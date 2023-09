Daniela Celis confirmó cuándo nacerán sus gemelos: los detalles

En diálogo con el programa Cortá por Lozano, Daniela Celis comenzó por expresar: "Feliz con esta doble llegada, me dieron 27 de febrero con cuarenta semanas, pero ya me dijeron que no van a llegar a esas semanas. Va a ser con cesárea programada porque seguramente nazcan prematuros ya que son dos". De esta manera, la integrante de Telefe dio una fecha límite de la que no podrá pasarse.