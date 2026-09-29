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Explosiva interna en MasterChef entre los participantes a horas de su arranque: "No me cae bien"

La confesión de una concursante generó polémica apenas comenzó la nueva temporada.

El reality gastronómico arrancó con números altísimos y le devolvió el protagonismo a Telefe en el prime time.

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Julieta Poggio visitó el stream oficial de Telefe apenas comenzó la nueva edición de MasterChef Celebrity y se sinceró sobre cómo se sintió en su participación en el programa. La participante confesó que hay una persona del elenco que no le cae bien, aunque prefirió no dar a conocer de quién se trata, dejando picando un misterio entre sus compañeros de competencia.

La conductora había dado señales públicas de su situación de salud en octubre del año pasado.
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Todo comenzó cuando habló sobre la dinámica de convivencia con el resto del grupo. "Hablan mucho en el grupo, demasiado. Todo el día mandan fotos, recetas, chistes. Se llama MasterChef el grupo, cero original", lanzó al aire, en referencia al chat que comparten los famosos participantes del reality.

La conversación tomó un giro que nadie esperaba cuando Daniela Celis le preguntó directamente si había forjado una amistad especial dentro del certamen. "¿Tenés una mejor amiga de elenco o alguien que te caiga bien?", quiso saber la conductora. Juli Poggio respondió que se lleva bien con todos, pero dejó escapar un dato que no pasó desapercibido. "Todos me caen bien, menos una persona, pero no lo voy a decir", disparó.

Segundos después, la propia participante se dio cuenta de que había hablado de más y no pudo contener la risa por su propia sinceridad. "Uy no, ¿por qué dije eso? Mi sinceridad es total", expresó, dejando el enigma abierto sobre quién sería esa persona dentro del elenco que no logró ganarse su simpatía. Días antes del estreno, también había hablado de un accidente que sufrió durante las grabaciones, cuando se quemó con aceite caliente y le quedó una ampolla grande.

"Fue con aceite caliente para freír. De todo se aprende. Tengo que estar un poco más ordenada en la cocina", contó, reconociendo que ya intuía que algo así le iba a pasar dentro del exigente certamen de cocina.

MasterChef arrasó en su debut

La nueva edición de MasterChef Celebrity hizo su desembarco en la pantalla de Telefe pasadas las 22.15, con una imponente gala de presentación que reunió a los 24 famosos en competencia y formalizó el debut del renovado jurado. El resultado en los números fue contundente y devolvió al canal el pulso fuerte del encendido televisivo que venía perdiendo en las últimas semanas.

El ciclo conducido por Wanda Nara comenzó a traccionar audiencia desde el primer minuto y escaló rápidamente en las mediciones, alcanzando picos de casi 15 puntos de rating durante su emisión. En la vereda de enfrente, la competencia directa de Eltrece sufrió el impacto y quedó relegada, registrando menos de 5 puntos de audiencia, una brecha que se volvió dificil de descontar en el prime time.

El gran desempeño del reality le dio un respiro a la programación nocturna del canal. Por un lado, logró dar vuelta la página tras el flojo paso de la reciente edición de Gran Hermano, que había cerrado con marcas inusualmente bajas para el formato. Por el otro, capitalizó y potenció la pantalla en tiempo récord, ya que el programa que lo precedía en la grilla, Popstar, le había dejado un piso ajustado de apenas 6 puntos de rating y perdiendo en el mano a mano contra la competencia. De esta forma, el reality culinario demostró que mantiene intacto su imán con el público y se encamina a ser lo más visto por la noche en la televisión argentina.

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