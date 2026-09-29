Luto en la TV: murió una querida y reconocida actriz de la telenovela María la del Barrio

La artista participó de entrañables e inolvidables producciones que marcaron una época. Su fallecimiento fue confirmado por la Asociación Nacional de Actores.

Luto en la industria de la televisión tras la muerte de Concepción Márquez a los 82 años , que participó en producciones como "María la del Barrio" y "Lo que callamos las mujeres" , entre otras. La triste noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores en sus redes sociales.

En sus redes sociales, la Asociación Nacional de Actores escribió "lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Concepción Márquez, miembro de nuestro Sindicato".

Definieron a Concepción como una " actriz de amplia y destacada trayectoria en teatro, cine y televisión . Una primera actriz entrañable que dedicó su vida a los escenarios de nuestro país". "Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros", cerraron.

El Centro Cultural Helénico también despidió a la actriz en sus redes sociales con un sentido mensaje: "Era una actriz mexicana de amplia trayectoria en el teatro, el cine y la televisión. Décadas de oficio hicieron de su trabajo una presencia entrañable para distintas generaciones . Su entrega y generosidad en los escenarios dieron vida a numerosos personajes que dejaron huella en el público . Hoy despedimos a una actriz cuya voz, talento y presencia permanecerán en las historias que compartió con nosotros".

¿Quién era Concepción Márquez?

La actriz mexicana construyó una carrera de 40 años en cine, televisión y teatro. Uno de sus papeles más recordados fueron en la telenovela María la del Barrio, protagonizada por Thalía y Fernando Colunga, eso no es todo también en producciones como Lo que callamos las mujeres, Enamórate, Top Models, Machos, etc.

Durante el año 2025 protagonizó una obra llamada "Apuntes sobre el deterioro de mi madre" que tenía como personaje principal a una mujer mayor, anciana que estaba en los últimos capítulos de su vida.

"Me interesa muchísimo que los jóvenes la vean, que piensen en sus padres, que los vengan a visitar es una ventana para que los chicos reflexionen y que quede algo en sus corazones de lo que ven en la obra", aseguró sobre la obra en una entrevista con Aprender a Envejecer.