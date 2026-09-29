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Molestia, enojo y reproches de un participante de MasterChef Celebrity: "Están todos sufriendo"

Uno de los famosos más destacados del reality de cocina habló por primera vez de sus sensaciones del programa y contó cómo lo viven sus compañeros.

¿Qué famoso instaló la polémica?

¿Qué famoso instaló la polémica?

El primer programa de MasterChef Celebrity dejó varias polémicas y una involucró a Hernán Coronel, más conocido como Mala Fama, quien contó los enojos y las molestias de sus compañeros con el jurado. “Están sufriendo mucho”, contó.

Siguen las bajas en el reality que anoche estrenó su primer programa.
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El cantante se sumó al ciclo de cocina por primera vez y reveló el detalle de cómo pasas sus semanas: “Los primeros días de grabación fueron muy tediosos porque son muchas horas. Estoy sin esa presión, están todos sufriendo, re contra re cag… con el jurado a ver si les salió mal el platito".

En cuanto a la relación con sus compañeros, contó: "A nadie le gusta, pero La Negra (Vernaci) y yo cortamos y nos vamos afuera a tomar un trago, nosotros no estamos asustados. Ella no está donada, como yo, de que sí o sí queremos estar ahí por la fama o por la plata".

"El jurado está bien porque están haciendo lo que tienen que tienen que hacer y yo los estoy poniendo un poco en contexto y por lo menos los miro a los ojos y les digo que yo cocino los guisos de mi vieja, que no vine acá a hacer sushi”, concluyó.

Romance secreto en los pasillos de MasterChef Celebrity: los dos famosos que están "muy cerca"

El primer programa de MasterChef Celebrity Argentina ya dio que hablar e involucró a dos mega famosos porque, según Intrusos, hay mucha complicidad detrás de cámara. Se trata de Luck Ra y Juli Poggio, quienes fueron vistos “muy cerca” y ya aparecieron los primeros rumores de romance.

Esto lleva a una contradicción respecto a las reglas de las exparticipante de Gran Hermano con su pareja. Sin embargo, en Intrusos, indicaron: “Presten mucha atención, porque los ven muy juntitos en el pasillo, cuchicheando y apartados del resto”.

El programa recién empieza y podría mostrar aún más complicidad entre ellos, pero todavía nada se sabe. También, en redes sociales aseguraron que podría tratarse de una estrategia de Luck Ra para cambiar su imagen, ya que Poggio es un personaje querido por los usuarios.

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